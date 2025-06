INTERNATIONAL Dubaï conserve sa première place mondiale en matière d'attraction de nouveaux projets d'investissement direct étranger

Alwihda Info | Par Aetoswire - 2 Juin 2025



​(Dubai Culture) Dubaï a conservé sa première place mondiale en tant que destination préférée pour les nouveaux investissements directs étrangers (IDE) dans les industries culturelles et créatives (ICC), arrivant en tête du classement fDi Markets du Financial Times pour la troisième année consécutive.

Le rapport 2024, qui a évalué 233 villes dans le cadre du classement « Creative Industries Cluster », a placé Dubaï devant des pôles mondiaux tels que Londres et Singapour. Au cours de l'année, l'émirat a attiré 971 projets d'ICC, soit une augmentation de 8 % par rapport à 2023, générant 18,86 milliards d'AED d'entrées de capitaux, en hausse de près de 60 % par rapport à 2023, et générant 23 517 nouveaux emplois, soit une hausse de 9 % sur un an.



Tous les principaux sous-secteurs de la culture, de la création et de l'innovation ont enregistré de meilleures performances, avec une croissance notable dans la publicité et les relations publiques, la production cinématographique et médiatique, les jeux vidéo, l'éducation et la conception de logiciels avancés. Selon le Dubai FDI Monitor, les entreprises entièrement détenues et créées sur le terrain ont représenté 76,5 % de l'ensemble des projets, tandis que les nouvelles formes d'investissement ont représenté 15,4 %, les réinvestissements 5,6 % et les fusions et acquisitions 2,4%.



Les données du Dubai FDI Monitor et du Cadre de Dubaï pour les statistiques culturelles montrent que les États-Unis ont représenté la plus grande part des entrées de capitaux en 2024, avec 23,2 %, suivis de l'Inde (13,4 %), du Royaume-Uni (9,4 %), de la Suisse (7,6 %) et de l'Arabie saoudite (4,8 %). L'Inde est en tête tant en termes de nombre de projets (18,8 %) que d'emplois (18,5 %), tandis que le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie et la France occupent également une place importante dans ces deux indicateurs. La confiance des investisseurs continue d'être alimentée par les réformes favorables aux entreprises menées à Dubaï, notamment la résolution 11 de 2025 du Conseil exécutif, qui permet aux entreprises des zones franches d'opérer sur le territoire national, augmentant ainsi la flexibilité commerciale. Le programme « Zéro bureaucratie gouvernementale » de la ville réduit également les formalités administratives dans plus de 2 000 procédures fédérales.



Combinées à de solides protections de la propriété intellectuelle et à une infrastructure numérique avancée, ces initiatives ont contribué à établir un cadre réglementaire marqué par l'efficacité, la transparence et la facilité de faire des affaires.



Les analyses du rapport « Creative Dubai : Naviguer dans le paysage créatif de demain » (‘Creative Dubai: Navigating Tomorrow’s Creative Landscape’ report) illustrent l'évolution de cet écosystème en fonction de la demande, en identifiant les pôles d'opportunités d'investissement dans le design, les médias immersifs et la production pilotée par l'IA. Dubaï continue d'offrir aux investisseurs un accès à des talents de premier plan, des coûts d'installation compétitifs et une connectivité stratégique. Les résultats IDE 2024 soulignent l'essor de la ville comme pôle mondial de l'innovation et l'un des environnements les plus attractifs au monde pour les entreprises créatives.





