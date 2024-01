INTERNATIONAL Dubaï : la Guinée organise une table ronde des donateurs révolutionnaires

Par AETOS WIRE - 31 Janvier 2024



Par l'intermédiaire de son ministère du Plan et de la Coopération internationale, la République de Guinée a annoncé l’organisation de son évènement clé, une Table Ronde des Donateurs (RTD) cruciale, qui se tiendra les 15 et 16 février 2024 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis.



Cet événement fait partie intégrante du Programme de Référence Intérimaire de la transition (IRP) pour la période 2022-2025, qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement de la Guinée, en accord avec la Vision Guinée 2040, les Objectifs de Développement Durable (ODD) 2030, la Vision 2050 de la CEDEAO et l'Agenda 2063 de l'Union Africaine (UA).



Mme Rose Pola Pricemou, ministre du Plan et de la Coopération iInternationale, a déclaré : « Cet événement est la pierre angulaire de notre parcours vers le développement durable. Il incarne notre engagement pour une Guinée plus résiliente, dotée d'institutions solides, d'infrastructures robustes et d'une économie dynamique.



La table ronde vise à sécuriser des financements essentiels et à établir des partenariats stratégiques à long terme qui sont indispensables à la croissance de notre nation ». L’évènement historique regroupera plusieurs bailleurs de fonds internationaux et pays donateurs, mettant en lumière les priorités de développement et les choix stratégiques de la Guinée.



Parmi les projets clés qui seront discutés, figurent l'amélioration des infrastructures urbaines, l'accès à l'eau potable et la diplomatie économique. Le Programme de Référence Intérimaire (IRP), axé sur les défis institutionnels, infrastructurels et transformationnels, vise à traduire la Feuille de route du gouvernement en stratégies concrètes dans divers secteurs.



Il vise également à traiter les défis liés aux dynamiques démographiques, à la numérisation, à la diversification économique et au changement climatique, en mettant l'accent sur la solidité des institutions politiques, judiciaires, sécuritaires et économiques.



Le programme s'articule autour de cinq piliers : rectification institutionnelle, cadre macroéconomique et financier, cadre juridique et gouvernance, action sociale, emploi et employabilité, infrastructures, connectivité et assainissement.



Le coût global de l’IRP étant de 108 000 milliards GNF, soit 12 273 millions de dollars (USD), la capacité nationale devrait en couvrir 72 %. La Table Ronde des Donateurs (RTD) vise à répondre aux besoins de financement restants en augmentant l'épargne intérieure, les emprunts, la création d'un fonds souverain et le soutien international.



« La Table Ronde ne se limite pas au financement ; il s'agit d’établir un nouveau type de partenariat pour le développement de la Guinée. Nous visons à poursuivre notre dialogue avec les partenaires traditionnels tout en explorant de nouveaux partenariats mondiaux et en promouvant la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire », a ajouté la ministre.



Le gouvernement de la Guinée invite les partenaires mondiaux à cet événement important à Dubaï, marquant une étape majeure vers un développement durable et inclusif.





