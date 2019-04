INTERNATIONAL EAU : l’autoroute historique de KhorFakkan et plusieurs projets inaugurés

16 Avril 2019

La nouvelle autoroute et les projets d’infrastructures clés devraient renforcer la position de la ville de KhorFakkan sur la côte Est magnifique de l’émirat.

Son Altesse Sheikh Dr. Sultan bin Mohamed Al Qasimi, Membre du Conseil Suprême et Souverain de Sharjah, a inauguré samedi la nouvelle autoroute de KhorFakkan, en présence de Son Altesse Sheikh Saoud bin Saqr Al Qasimi, membre du Conseil suprême et souverain de Ras Al Khaimah, et de Son Altesse Sheikh Sultan bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi, Prince Héritier et Chef Adjoint de Sharjah. La nouvelle autoroute, d’un coût estimé à 6 milliards de dirhams, s'étend sur 89 kilomètres et représente le dernier ajout au réseau de routes exceptionnelles de Sharjah et des Émirats Arabes Unis ; reliant l’artère routière très fréquentée Emirates Road (E611) à Sharjah à la place Wadi Shi à KhorFakkan.



Son Altesse le Souverain de Sharjah et Son Altesse le Souverain de Ras Al Khaimah ont inspecté les intersections, les tunnels et les passages souterrains de la nouvelle autoroute qui traverse une série de déserts, plaines et montagnes. L'autoroute comprend 14 intersections et 7 passages souterrains, ainsi que cinq paires de tunnels creusés sous de hautes montagnes, dont le tunnel Al Sidra, qui s’étend sur 2700 mètres, le plus long tunnel construit à travers une montagne au Moyen-Orient.



Leurs Altesses ont également visité le barrage d’Al Rafisah, l’une des plus importantes destinations touristiques pour les familles à KhorFakkan. Le barrage s’étend sur une superficie totale de 10,684 mètres carrés et comprend une mosquée, une terrasse pouvant accommoder 300 personnes, un parking pour 45 véhicules, une passerelle et trois aires de jeu de 410 mètres carrés.



Pose de la Première Pierre



A cette occasion, Son Altesse le Souverain de Sharjah a posé la première pierre pour la branche de l'Académie Arabe des Sciences, Technologies et Transport Maritime à KhorFakkan, qui accordera aux étudiants un baccalauréat en sciences (B. Sc.) appliquées, théoriques et maritimes. Il a également inauguré le Projet des Lacs et Fontaines de KhorFakkan, à l'entrée de la ville. Comportant 4 lagunes et plusieurs fontaines, le projet est entouré de cèdres dans toutes les directions, créant un parc immense.



Son Altesse a également dévoilé le monument de la Résistance, d’une importance historique et symbolique pour le patrimoine de la ville et qui témoigne de la ténacité et la résistance des habitants de KhorFakkan face à l'invasion menée par les Portugais au début du XVe siècle.



Les dirigeants se sont ensuite rendus au sommet de la montagne, où se trouve la tour d’Al Rabi, célèbre pour son architecture unique, afin de dévoiler la plaque commémorative qui documente l'histoire de la construction de la tour. Ils ont également inauguré la « Tour Al Adwani », perchée sur une colline au-dessus du port de KhorFakkan, et ont dévoilé une plaque, commémorant les fouilles de l'ancien mur de KhorFakkan.

Khorfakkan 1507



Plus tard, les dirigeants ont assisté à la Première du film « Khorfakkan 1507 », inspiré du livre « La résistance de KhorFakkan face à l'invasion de Portugais en Septembre 1507 », écrit par Son Altesse Sheikh Dr. Sultan bin Mohamed al Qasimi. Le film a été produit par la Sharjah Broadcasting Authority, en coopération avec Get Go Films Ltd.



Le film a été tourné sur les rives de KhorFakkan et la ville antique, avec la participation de plus de 300 personnes, y compris des artistes et des producteurs émiratis et arabes. Par le biais du film, Son Altesse le Souverain de Sharjah vise à promouvoir l’idée de la résistance de KhorFakkan durant cette période importante de l’histoire du pays et de familiariser les jeunes générations avec les difficultés endurées par le Khor Fakkan et les rebelles au cours de l’invasion des Portugais et leur occupation illégale.



Projets Fondamentaux



À cette occasion, Son Altesse le Souverain de Sharjah a annoncé que de nombreux autres projets seront en cours à KhorFakkan, afin améliorer la beauté de la ville et fournir toutes les ressources et installations nécessaires à l'éducation, aux sports et aux loisirs.



Son Altesse le Souverain de Sharjah s’est également engagé de développer la région sur le modèle d'Al Rafisah et de construire la Ville Sportive de KhorFakkan. Il poursuit : « Les projets à l'entrée de KhorFakkan se poursuivront, avec la construction d'une nouvelle Tour d’Horloge et du Palais de la Culture, qui comprendra des salles de théâtres, des bibliothèques et des salles pour accommoder toutes sortes d’activités culturelles ». De même, Son Altesse le Souverain de Sharjah a promis de construire une nouvelle corniche qui s'étendra de la plage de Zubarah jusqu’à Luluah, sous le nom de Al Sabihiyah Beach. Il a également annoncé que la branche de l'Université de Sharjah à KhorFakkan sera baptisée l’Université KhorFakkan d'ici deux ans.





