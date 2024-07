Échange et coopération entre l'ENAREF du Burkina Faso et l'ENA du Tchad

Cette visite s'inscrivait dans le cadre de la recherche de partenariats entre les deux institutions. L'objectif principal était d'explorer les possibilités de collaboration dans les domaines de la formation, de la recherche et de l'échange d'expériences.



Au cours de leur visite, les membres de la délégation de l'ENAREF ont été accueillis par le Directeur Général de l'ENA du Tchad, Dr Mahamat Borgou Hassan. Ils ont également eu des entretiens avec d'autres responsables de l'ENA et ont visité les différentes installations de l'école.



Les deux parties ont exprimé leur volonté de nouer un partenariat solide et durable. Elles ont convenu de poursuivre les discussions et de finaliser un accord de partenariat dans les meilleurs délais.



Cette visite de prospection constitue une étape importante dans le renforcement des relations entre le Burkina Faso et le Tchad dans le domaine de la formation des cadres supérieurs. Elle ouvre la voie à une coopération fructueuse entre les deux institutions, qui permettra de mutualiser leurs expertises et de contribuer à l'amélioration de la qualité de la formation des agents publics dans les deux pays.



En plus de la visite de l'ENAREF, le Tchad a également accueilli récemment une mission de l'ambassade du Burkina Faso. Cette mission avait pour objectif de renforcer les liens de coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, la santé et le commerce.



Ces échanges et visites témoignent de la volonté des deux pays d'approfondir leur coopération et de relever ensemble les défis communs auxquels ils sont confrontés.