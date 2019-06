Ecobank élue ‘Meilleure banque de détail d’Afrique’ aux Trophées African Banker

Ecobank (Ecobank.com) a été élue Meilleure banque de détail d’Afrique 2019 lors des prestigieux Trophées African Banker. Le jury a été particulièrement impressionné par la souplesse, l’accessibilité 24h/24, 7 j /7 et le coût abordable des produits, services, fonctionnalités et innovations de pointe de Ecobank pour répondre aux besoins et attentes de ses clients dans […]

Ecobank (Ecobank.com) a été élue Meilleure banque de détail d’Afrique 2019 lors des prestigieux Trophées African Banker...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...