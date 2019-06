Ecobank élue ‘Meilleure banque de détail d’Afrique’ aux Trophées African Banker

Ecobank (Ecobank.com) a été élue Meilleure banque de détail d’Afrique 2019 lors des prestigieux Trophées African Banker. Le jury a été particulièrement impressionné par la souplesse, l’accessibilité 24h/24, 7 j /7 et le coût abordable des produits, services, fonctionnalités et innovations de pointe de Ecobank pour répondre aux besoins et attentes de ses clients dans 33 pays africains, et améliorer l’inclusion financière. Ecobank a également été sélectionnée pour le prix de Banque africaine de l’année aux Trophées. La cérémonie des Trophées s’est déroulée à Malabo, en Guinée équatoriale.

Ade Ayeyemi, directeur général du Groupe Ecobank, a déclaré : « C’est un honneur pour nous d’avoir été élus Meilleure banque de détail d’Afrique. Cela témoigne du succès de notre stratégie numérique et de notre présence panafricaine alors que nous continuons de faire progresser l’intégration financière et l’inclusion bancaire, et de jouer un rôle catalyseur dans la transformation de l’Afrique ».

« Nous innovons sans cesse pour répondre aux besoins des Africains, avec notamment notre appli mobile Ecobank multi-fonctions qui a révolutionné les services bancaires en Afrique, l’ouverture de compte Xpress simplifiée pour les personnes non bancarisées et sous-bancarisées, et notre appli Rapidtransfer App, permettant d’effectuer des transferts d’argent transfrontaliers à un coût minimal, voire sans frais. Nos Points Xpress propose des services bancaires en face à face à des milliers de personnes dans les communautés locales. Le modèle bancaire traditionnel se transforme et Ecobank va continuer de jouer un rôle pionnier dans les services bancaires pour des millions d’Africains. »

Nana Araba Abban, directrice exécutive du groupe par intérim, Banque des particuliers, a souligné : « Ecobank rend les services bancaires accessibles, pratiques et abordables. La banque continue d’élargir sa gamme novatrice d’excellents produits, services et fonctionnalités pour donner une meilleure expérience à nos clients et conserver une longueur d’avance par rapport à leurs besoins et attentes. Avoir remporté le prestigieux Trophée ‘Meilleure banque de détail’ deux années consécutives montre que notre stratégie et notre service satisfont de plus en plus d’Africains à travers notre réseau panafricain ».

À propos d'Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’ ou ‘Le Groupe’)

Créée à Lomé, au Togo, en 1988, Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’) (Ecobank.com) est la maison mère du Groupe Ecobank, le principal groupe bancaire régional indépendant panafricain. Le Groupe est présent dans 36 pays africains, à savoir : Afrique du Sud, Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Congo (Brazzaville), Congo (République démocratique), Côte d'Ivoire, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée -Bissau, Guinée Équatoriale, Kenya, Libéria, Malawi, Mali, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, République Centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe. Il emploie 16 386 personnes dans 40 pays différents, dans plus de 888 agences et bureaux. Ecobank est une banque universelle offrant des produits et services de la banque de grande clientèle, banque de détail, banque d’investissement et des services monétiques aux gouvernements, aux institutions financières, aux sociétés multinationales, aux organisations internationales, aux petites, moyennes et micro entreprises ainsi qu’aux particuliers. Pour plus d’informations sur Ecobank, veuillez consulter Ecobank.com

