Ecobank lutte contre les maladies non transmissibles au Togo à l'occasion de la 7ème édition de la Journée Ecobank

Ecobank (www.Ecobank.com) en collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Santé du Togo, et le Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique à travers son Programme National de Lutte contre les Maladies Non-Transmissibles (MNTs), pour mener des actions de prévention contre les MNTs ce Samedi 09 novembre à l’occasion de la Journée Ecobank.

La Journée Ecobank est une journée annuelle dans laquelle le Groupe Ecobank s’engage avec l’ensemble de ses employés pour les communautés dans les 33 pays où la banque opère. Ecobank s’implique dans diverses causes pour mieux relever les défis auxquels est confronté le continent, dans le but d’apporter un réel changement en Afrique. Au cours des trois prochaines années, Ecobank a décidé de soutenir des actions de sensibilisation et de prévention en faveur des MNTs, responsables de la majorité de décès dans le monde et en Afrique. Les maladies cardiovasculaires (attaques cardiaques ou accidents vasculaires cérébraux), tous les cancers, les maladies respiratoires (asthme), le diabète et les problèmes de santé mentale et neurologique (y compris la dépression et la démence) sont des exemples de MNTs pouvant mettre notre vie en danger.

Les clients, les membres de la société civile, les communautés sont invités à rejoindre les employés d’Ecobank en participant à ces actions sous le thème : “ Ensemble- Pour une meilleure santé”. Ecobank met cette année l'accent sur les cancers du sein et du col utérin, une priorité de santé publique au Togo, qui, s’ils ne sont pas évités, peuvent détruire le fondement des familles.

Ade Ayeyemi, Directeur Général Ecobank Groupe, ETI a commenté “ Dans notre pays d’origine qui au cours des 34 dernières années nous a chaleureusement accueillis, nous nous sommes engagés à faire en sorte de continuer à redonner à la communauté ici. Nous avons reconnu l'importance de sensibiliser sur les MNTs et la nécessité que celle-ci se fasse sur du long terme et puisse perdurer. Nous continuerons donc de collaborer avec le Ministère de la Santé, les organisations internationales et les organisations de la société civile dans le cadre de notre campagne de sensibilisation.”

Professor Moustafa Mijiyawa, Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique a ajouté “Les MNTs représentent la deuxième cause de décès au Togo. Au Togo, 19% des personnes âgées de 15 ans et plus souffrent d'hypertension et 2,6% de cette même population vit avec le diabète. Nous sommes heureux de nous associer à Ecobank pour sensibiliser le public sur les MNTS et soutenir la mise en œuvre du plan de développement national, en particulier le troisième axe stratégique qui met l'accent sur la consolidation du développement social et le renforcement des mécanismes d'inclusion”.

Ecobank organise une marche de 5 km pour sensibiliser le public aux MNTs. La marche de la Journée Ecobank débutera au stade Omnisport de Lomé pour se terminer au même endroit. Un dépistage gratuit des maladies non transmissibles se fera en simultané dans 3 CMS de Lomé (Nyekonakpoe, Tokoin Doumassesse, Adakpamé) et dans 7 polycliniques dans les villes d’Aneho, Kpalimé, Atakpamé, Sokodé, Kara, Mango et Dapaong. La banque distribuera également des coupons de mammographie et de frottis gratuits à plus de 550 femmes et prendra en charge 200 personnes diagnostiquées avec des lésions pré-cancéreuses.

Contact Média :

Christiane Bossom

Group Communications

Ecobank Transnational Incorporated

Email : groupcorporatecomms@ecobank.com

Tél. : +228 22 21 03 03

A propos de la Journée Ecobank :

La première journée Ecobank a eu lieu en 2013 et a impliqué des employés d’Ecobank qui ont renoncé à leur temps libre pour se porter volontaires et / ou collecter des fonds. Chaque année, la Journée Ecobank a soutenu des causes louables dans chacun des 33 pays du groupe Ecobank, et notamment des orphelinats (2018), l’accès à l’eau potable (2017), l’éducation aux TIC et l’amélioration de la santé maternelle (2016), l’éducation des enfants (2015), des projets de prévention et de contrôle du paludisme (2014) et d’engagement communautaire (2013).

A propos d’Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’ ou ‘Le Groupe’) :

Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’) (www.Ecobank.com) est la maison-mère du Groupe Ecobank, le principal groupe bancaire panafricain indépendant. Le Groupe Ecobank emploie plus de 15 000 employés et sert plus de 20 millions de clients à travers ses pôles services bancaires aux particuliers, aux PMI-PMEs et aux grandes entreprises dans 33 pays africains. Le Groupe a une licence bancaire en France et des bureaux de représentation à Addis Abeba en Ethiopie, Johannesburg en Afrique du Sud, Pékin en Chine, Londres au Royaume-Uni et Dubaï aux Emirats Arabes Unis. Le Groupe offre une gamme complète de produits, services et solutions bancaires par le biais de comptes de dépôt, prêts, trésorerie, conseil, financement du commerce, titres et gestion d’actifs. ETI est cotée à la Nigerian Stock Exchanges à Lagos, à la Ghana Stock Exchange à Accra, et à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières à Abidjan.

