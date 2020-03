Ecolog International et SMARTLINE Technology ont signé un accord de partenariat stratégique leur permettant de fournir à l'industrie pétrolière et gazière une solution innovante accélérant le forage, leur permettant de réduire les coûts et de diminue

L'accord souligne l'engagement du groupe Ecolog (https://Ecolog-International.com/) à promouvoir l'efficacité et la durabilité des services d'hydrocarbures par l'intégration de technologies avancées ; La solution, qui s'appuie sur la technologie brevetée SMARTSITE™, vise à améliorer l'efficacité du forage, optimiser les coûts, améliorer l'empreinte écologique et à réduire considérablement la consommation d'eau.

Ecolog International, fournisseur mondial de premier plan de services intégrés, technologie, solutions environnementales, solutions logistique et gestion des installations et de construction et SMARTLINE Technology, fournisseur de technologies pionnières de traitement des boues de forage, ont signé un accord de partenariat stratégique visant à fournir une solution intégrée et innovante à l'industrie des hydrocarbures. Basée sur la technologie brevetée SMARTSITE™, la solution intégrée de déshydratation et sans fosse est destinée à améliorer l'efficacité du forage et à réduire considérablement la consommation d'eau.

La collaboration entre Ecolog et SMARTLINE Technology permettra à l'industrie des hydrocarbures de disposer d'un système intégré et entièrement mobile de gestion des fluides en circuit fermée qui permettra aux entreprises de traiter les boues à base d'huile et boues à base d'eau de manière plus durable et plus économique. Le site SMARTSITE™ permet aux opérateurs de forer plus rapidement et de réduire jusqu'à 90 % la consommation d'eau utilisée pour le forage. Cela contribue également à éliminer le besoin de fosses à déchets, ce qui se traduit par une réduction du coût global tout en améliorant l'empreinte écologique.

Ali Vezvaei, PDG du groupe Ecolog International, a déclaré : « Ce partenariat souligne une étape dans notre développement et bouleverse également le modèle économique traditionnel par l’encouragement de la décarbonisation de l'industrie du pétrole et du gaz. Par ce partenariat nous offrons à nos clients la durabilité et la productivité dont ils ont vivement besoin ».

Don Smith, président de SMARTLINE Technology a ajouté : « La technologie SMARTSITE™ est fondée sur l'efficacité et l'expérience. Notre accord avec Ecolog International nous permet de servir conjointement les marchés et les clients, de part une solution permettant d'augmenter considérablement les performances de forage, tout en améliorant les normes environnementales et les conditions de travail" ».

À propos d'Ecolog International :

Ecolog (https://Ecolog-International.com/) est l’un des principaux fournisseurs de solutions intégrées et de services dans les domaines de la chaîne d’approvisionnement, de logistique, des technologies, de la construction, de la gestion d'installations et services environnementaux. La société fournit des solutions clés en main et personnalisées aux gouvernements et à la défense, aux clients commerciaux dans les secteurs de l'énergie, du pétrole et du gaz, de l'exploitation minière et des infrastructures, ainsi qu'aux organisations humanitaires. Constituée il y a plus de deux décennies, la société Ecolog a réalisé plus de 1 100 projets et est maintenant active dans 36 pays, s’appuyant sur un vivier de 12 000 personnes dévouées, réparties sur plus de 150 sites à travers le monde.

À propos de SMARTLINE Technology :

SMARTLINE TECHNOLOGY LLC est un fournisseur de technologies avancées de forage sans puits et de déshydratation des boues. Bien ancrée et développée en Amérique du Nord, grâce à une alliance de science et de compréhension des besoins d'exploitation sur le terrain basée sur l'expérience, SMARTLINE TECHNOLOGY LLC a innové dans une technologie très rentable pour remplacer les pratiques désuètes de déshydratation des boues et d'élimination des déchets sur les sites de forage.