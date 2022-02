Économie : Afreximbank veut accompagner davantage le Tchad

Le président d’Afreximbank, Benedict Oramah, s'est entretenu le 18 février à Bruxelles avec Mahamat Idriss Deby, président du Conseil militaire de transition. Il a manifesté la volonté de son institution d’accompagner le Tchad par des projets touchant quelques secteurs porteurs, rapporte la Présidence du Tchad.



Benedict Oramah a exposé chef de l’État les initiatives de son institution visant à stimuler l’expansion, la diversification et le développement du commerce sur le continent.



Le chef de l’État Mahamat Idriss Deby a insisté sur la nécessité d’augmenter le volume de financements en faveur du Tchad qui aspire à développer un tissu industriel et à diversifier son économie, en misant sur les infrastructures qu’elles soient routières ou aéroportuaires. Une vision et des sollicitations sommes pertinentes pour celui qui est aux destinées de Afreximbank depuis juin 2015.