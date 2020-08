Économie : Le Tchad entend mieux profiter du Port Soudan

Le ministre des Infrastructure et des Transports, Ahmat Abakar Adjid, a indiqué jeudi que la directrice générale adjointe du Bureau national de fret (BNFT) a été instruite pour effectuer une mission au Soudan afin de renforcer le circuit des marchandises."Je demande aux opérateurs économiques de constituer une équipe pour l'accompagner pour mettre en activité le Port Soudan et le circuit des marchandises, et de tous les flux qui viennent du Soudan", a déclaré le ministre lors d'échanges à N'Djamena avec la plateforme de convergence économique."D'après les statistiques, si le Port-Soudan est organisé, si le transport et le flux des marchandises sont bien organisés, le Port Soudan va dépasser Douala. On est confiants de ça. D'ici la fin de mois elle va faire une mission", a ajouté Ahmat Abakar Adjid."Une équipe sera constituée du secteur public et privé. Tout ce que vous avez comme attentes, on va essayer de l'appliquer sur place. Et à partir de ce moment, ce ne sera plus un handicap, surtout pour nos parents d'Abéché (nombreux commerçants situés à l'Est du Tchad, Ndlr)", a-t-il dit.Parmi les défis à résoudre, la question du quota et le problème des gestionnaires. Selon le ministre, "les gens d'Abéché sont bien placés pour nous proposer des noms. Pas vos parents, vos frères. Vous nous proposez des gens compétents, on va les mettre au port Soudan pour l'intérêt des tchadiens."En 2011, le Tchad a négocié une place neuf fois supérieur à celle initiale (27.000 m2 contre 3000 m2 auparavant) dans le Port soudanais qui doit en principe être desservi par un futur chemin de fer. Ce projet a été évoqué le 16 décembre 2019 lors d'une visite du Premier ministre soudanais à N'Djamena.Le port permet au Soudan de faire transiter la plus grande partie de son commerce extérieur.