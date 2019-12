Chemin de fer Tchad-Soudan : les deux pays veulent matérialiser "au plus vite" le projet

A l’invitation du président de la République du Tchad, le Premier ministre de la République du Soudan, Abdallah Hamdok, accompagné d’’une importante délégation, comprenant des ministres, a effectué ce lundi une visite d’amitié et de travail à N’Djamena.



La délégation a été reçue par le président Idriss Déby ce matin. S’agissant des échanges économiques et commerciaux entre le Tchad et le Soudan, les deux parties ont évoqué la nécessité de la redynamisation de ces échanges à travers le Port Soudan et conformément aux accords signés à cet effet ainsi qu’à l’esprit de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (Zlecaf).



Les deux parties ont également souligné l’urgence de matérialiser au plus vite le projet de chemin de fer Tchad-Soudan et les infrastructures routières qui facilitent les transactions économiques et commerciales.



De même, les deux parties ont relevé la nécessité des actions à déployer aux fins de lutter efficacement contre la fraude et de la contrebande qui portent un coup à l’essor de leurs échanges économiques.