Économie : femme financièrement indépendante et entrepreneuriat

Dans la croyance et la culture tchadienne, la fonction de la maternité est celle qui est la plus appréciée et jamais contrariée. Cependant, les femmes qui ont opté pour une vie d'entrepreneuriat font face à une connotation négative.



Bien que l'entrepreneuriat féminin joue un rôle fondamental dans la contribution de l’économie du pays, force est de constater que les femmes entrepreneuses sont souvent confrontées à des préjugés de la société, notamment l’opinion publique qui prétend « qu’une femme financièrement indépendante est une femme insoumise ».



Cependant, le choix entre une vie d'entrepreneuriat et conjugale semble être très difficile, pour de nombreuses femmes. Peu d'entre celles, qui sont au foyer réussissent à entreprendre. Étant donné que de nombreuses femmes sont contraintes de s'occuper de leur foyer, notamment les activités domestiques, qui sont déjà un lourd fardeau.



Même s'il est dit quelque part, que derrière un grand homme, se cache une brave femme, en toute franchise, les hommes ont peur d’une femme autonome financièrement. Au fait, de nos jours de nombreuses femmes se sont lancées dans les petits commerces. Mais leur chiffre d'affaires ne permet pas de résister au coup du marteau de la faillite. Elles ont vraiment besoin d'encouragement financier et émotionnel.



Cependant, face à cette opinion préconçue, la majorité des femmes interrogée à ce sujet disent que c'est par jalousie et égoïsme « sinon la réussite financière d'une femme est très avantageuse pour son mari », disent-elles. Il est bien vrai que dans la société tchadienne, la femme est tenue à l'écart de la gestion de choses publiques, même dans sa propre famille.



Contrairement à cette idée traditionnelle, une femme qui se cherche est pourtant une richesse et une fierté pour son mari et toute pour la communauté. Il est donc temps de tourner cette page sale de l'opinion traditionnelle, et encourage les femmes à entreprendre.