Education Cannot Wait accorde 20 millions de dollars supplémentaires au Tchad pour l'éducation en situation d'urgence

Lors de cette rencontre, Mme Robiati a annoncé un nouveau financement de 20 millions de dollars pour le Tchad, destiné à l'amélioration de l'éducation en situation d'urgence pour les trois prochaines années.



Ce financement est accordé au Tchad en raison de son éligibilité, suite aux résultats obtenus lors de la première phase du projet.



Le ministre Mamadou Gana Boukar a exprimé sa gratitude à ECW pour ce nouveau financement et a assuré que ces ressources seront utilisées pour répondre aux urgences dans les zones d'intervention du projet.



Ce nouveau financement d'ECW permettra au Tchad d’accroître l'accès à l'éducation de qualité pour les enfants touchés par les crises, améliorer les conditions d'apprentissage dans les écoles, former les enseignants et les autres personnels éducatifs et renforcer les systèmes éducatifs.



ECW est un fonds mondial qui soutient l'éducation en situation d'urgence et de crise prolongée. Depuis 2019, ECW a déjà investi plus de 30 millions de dollars dans l'éducation au Tchad.



Le nouveau financement d'ECW permettra au Tchad de faire progresser davantage l'éducation pour tous les enfants, même dans les situations les plus difficiles.



Le partenariat entre le Tchad et ECW est un exemple important de la collaboration internationale en faveur de l'éducation. Ce partenariat permet de faire en sorte que tous les enfants au Tchad aient accès à une éducation de qualité, même dans les situations de crise.