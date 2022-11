Égalité de genre au Tchad : les femmes invitées à ne pas violenter les hommes

Pour Amina Priscille longoh, ministre du Genre et de la Solidarité nationale, "la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes se passe dans toutes les provinces du Tchad. C'est une campagne qui veut pour résultat : zéro violence à l'égard des femmes sans exception".



La ministre rappelle aux hommes qu'ils sont "vraiment des acteurs clés pour cette lutte" et que "c'est avec leur aide que la campagne réussira".



Amina Priscille Longoh demande aux femmes de respecter les hommes car il y a certaines femmes qui violentent les hommes. "Il faut que ces femmes arrêtent et luttent pour qu'il ait zéro violence faite aux femmes tchadiennes", souligne la ministre.



Pour le représentant de l'UNFPA, Dr. Sennen Hounton, la violence a non seulement des conséquences sur la santé des femmes mais cette violence empêche les femmes de travailler et entraîne des traumatismes émotionnels ou physiques indélébiles.



"L'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles va nécessiter davantage d'investissements, de leadership et d'action", a-t-il dit.



La cérémonie a été marquée par la décoration de certains hommes considérés comme des garants de la cause féminine. Un don de vivres et couvertures a été remis au gouverneur du Chari-Baguirmi en faveur de la population.



La campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes se déroule du 25 novembre au 10 décembre 2022.