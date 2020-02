Election Presidentielle 2020 : Le Gouvernement Met Tout En Œuvre Pour La Transparence Du Scrutin

Le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a assuré le 20 février 2020 au cours d’une conférence de presse à Abidjan, que le gouvernement travaille à l’organisation d’un scrutin présidentiel transparent, juste et équitable, le 31 octobre prochain.

Selon le Chef du gouvernement, les défis identifiés sont de "garantir les meilleures conditions d’organisation pour les prochaines échéances électorales et d’assurer des conditions optimales pour des élections libres, transparentes et apaisées".



Amadou Gon Coulibaly a appelé à nouveau au sens de la responsabilité de chacun. Car, a-t-il ajouté, il n’existe aucune alternative à la nécessité de tout mettre en œuvre pour consolider la paix et la cohésion sociale.



"Les enjeux politiques ne seront en aucun cas un obstacle à la construction de notre pays, et ce, pour le bien des générations futures", a assuré le Chef du gouvernement.