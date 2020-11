Élections américaines : 5 choses à savoir sur le long chemin qui mène à la Maison Blanche

"Les élections américaines : le long chemin qui mène à la Maison Blanche", tel est le thème d'une conférence-débat organisée mercredi à N'Djamena par l'ambassade des USA au Tchad, à quelques jours de l'élection présidentielle américaine prévue le 3 novembre. L'évènement a permis d'aborder plusieurs questions sur la généralité de la procédure des élections aux USA.



Assira Nambatingar, journaliste et consultant en communication politique, évoque les notions de suffrage universel, les grands électeurs, les primaires, l'investiture du candidat à la présidentielle, la campagne électorale, le rôle des associations de la société civile, de la presse, le débat et le vote.



Selon la conseillère aux affaires culturelles et de presse, Mme. Angi Pendergrass, "la question des élections est l'une des préoccupations majeures des États-Unis qui font de la promotion de la démocratie un élément central de leur politique étrangère. Les élections libres, transparentes et honnêtes constituent la clé de voute de toute démocratie".



À partir de quel âge peut-on voter ?



George Washington, premier président des États-Unis, a été élu en 1789. À l'époque, 6% seulement de la population pouvait voter. Dans la plupart des treize États d'origine, le droit de vote était réservé aux hommes qui possédaient des terres et étaient âgés de plus de 21 ans. Aujourd'hui, la Constitution accorde le droit de vote à tous les citoyens des États-Unis âgés de plus de 18 ans, que les élections se déroulent au niveau fédéral (national) des États fédérés ou local.



Les élections contribuent à la passation pacifique et organisée du pouvoir, qui s'effectue des citoyens à leurs représentants élus et des élus à leurs successeurs. La Constitution des États-Unis confère certains pouvoirs au gouvernement national (ou "fédéral") et réserve les autres aux États fédérés et au peuple.



Tout le monde peut-il être candidat ?



Pour exercer les fonctions de président des États-Unis, il faut être citoyen américain de naissance, être âgé d'au moins 35 ans et résider aux États-Unis depuis au moins 14 ans. Le vice-président doit répondre aux critères. Aux termes du 12ème Amendement de la Constitution, le vice-président ne doit pas avoir déjà exercé deux mandats en qualité de président des États-Unis.



Quand a lieu l'élection présidentielle ?



L'élection présidentielle se tient tous les 4 ans, le mardi suivant le premier lundi de novembre. Les élections aux 435 sièges de la Chambre des représentants se tiennent tous les deux ans. Les sénateurs sont élus pour un mandat de 6 ans. Les mandats sont décalés de façon à assurer le renouvellement d'un tiers (ou un tiers plus un) des cent sièges du Sénat tous les deux ans.



Au maximum, combien de mandats de président une personne peut-elle exercer ?



Le 22ème Amendement de la Constitution en 1951 interdit à qui que ce soit d'être élu Président des États-Unis plus de deux fois.



Les membres du Congrès ne sont sujets à aucune limitation du nombre de mandats. Les limitations de mandat susceptibles de concerner les élus de certains États ou de collectivités locales sont énoncées dans la Constitution de chaque État ou dans des arrêtés locaux. Les deux chambres du Congrès, à savoir la Chambre des représentants et le Sénat, ont des pouvoirs quasiment égaux mais leurs modalités de représentation différent totalement.



Quels partis dominent le paysage politique ?



Le parti démocrate et le parti républicain dominent aujourd'hui le paysage politique. À quelques exceptions près, les deux grands partis contrôlent la Présidence, le Congrès, les postes de gouverneur et les organes législatifs des États fédérés. Chaque président élu depuis 1852 est sorti des rangs soit du parti républicain, soit du parti démocrate.