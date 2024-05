Élections au Tchad : La France « félicite le peuple qui s’est mobilisé fortement »

L'élection a été marquée par une cohésion et un calme remarquables, témoignant ainsi de l'importance accordée par le peuple tchadien à ce processus démocratique. Le ministère français des Affaires étrangères se réjouit de voir cette mobilisation populaire en faveur du retour à l'ordre institutionnel au Tchad.



À l'heure actuelle, les résultats définitifs ont été proclamés par l'Agence nationale de gestion des élections (ANGE) et un recours a été déposé auprès du Conseil constitutionnel. Étant donné que le processus électoral est encore en cours raison des recours déposés, le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères s'abstient de commenter davantage sur cette question.



Porte-parole du ministère français des Affaires étrangères :

« Sur le Tchad, comme vous le savez, le Tchad connaît une période de transition depuis la mort au combat du président Idriss Déby en avril 2021. Dans ce cadre, l’élection qui s’est tenue le 6 mai 2024 est une étape importante vers le retour à l’ordre institutionnel dans le pays. La France félicite le peuple tchadien qui s’est mobilisé fortement, dans la cohésion et le calme, pendant la campagne et le jour des élections. À l’heure actuelle, l’Agence nationale de gestion des élections a proclamé des résultats provisoires et un recours a été déposé auprès du Conseil constitutionnel. Donc pour le moment, je ne me prononcerai pas davantage sur un processus qui est toujours en cours, du fait des recours déposés auprès du Conseil constitutionnel ».