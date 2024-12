Élections au Tchad : Le candidat du RPR-Lingui déplore des irrégularités lors du vote des militaires

Démarrage Tardif et Faible Engouement

Interrogé par la presse ce matin, Dr. Mahamat Souleymane a signalé un retard dans le déploiement des matériels électoraux. Il a déclaré :



"Aujourd'hui, à 6h30, certains matériels n’étaient pas encore en place. Ce n’est qu’entre 7h et 8h que tout a été installé. Cependant, le climat actuel semble freiner l’engouement des électeurs."



Irrégularités lors du Vote des Militaires

Revenant sur le déroulement du vote des militaires, le candidat a vivement critiqué l’absence de transparence :



"Hier, nous avons assisté à une véritable mascarade. Nous avons supervisé le vote des militaires, mais cela n’a pas été fameux. Il n’y avait même pas de liste préétablie. Il suffisait d’être en treillis pour être autorisé à voter, sans aucune pièce d’identité. C’était décevant."



Manque de Garanties pour un Vote Équitable

Dr. Mahamat Souleymane a rappelé les promesses faites par le Maréchal du Tchad, garantissant la transparence et la vérité des urnes. Cependant, il estime que ces principes n’ont pas été respectés :



"Le processus de vérité commence dès le vote. Malheureusement, ce que nous avons vu hier ne respecte pas ce principe. Les militaires ne votent pas selon leur volonté. Il y a eu des impositions et nous n’avons pas été autorisés à placer nos observateurs dans les bureaux de vote."



Selon lui, cette situation donne l’impression d’une élection entre les militaires et leurs chefs, excluant les autres parties prenantes :



"Nous ne sommes pas du tout satisfaits et nous sommes obligés de le dire."



Appel à la Transparence

Le candidat du RPR-Lingui a invité les autorités compétentes à prendre des mesures pour garantir la transparence et le bon déroulement des opérations de vote, afin de respecter la volonté des électeurs et de consolider le processus démocratique.