Élections au Tchad : Le parti SONOR dénonce des tentatives d’intimidation et appelle à l’impartialité

Ils ont félicité leurs militants pour leur participation massive et leur esprit citoyen, en dépit de l’appel au boycott lancé par certains citoyens. Les Tchadiens ont pris la sage décision d’aller voter à différents niveaux afin d’assurer une République complète et inclusive.



Le parti SONOR a également alerté l’opinion nationale et internationale sur des menaces explicites ou dissimulées d’intimidation qui planent sur leurs potentiels élus.



Ils ont dénoncé certaines manœuvres orchestrées par des partis politiques en place, qui tenteraient d’arracher à la coalition SONOR les victoires obtenues de manière souveraine par le peuple tchadien lors des élections, notamment pour les législatives et provinciales dans le département de Man-Bagué, dans la province de Tandjilé.



Le parti SONOR appelle les plus hautes autorités, garantes de la Constitution, à prendre des mesures pour préserver les choix politiques exprimés par le peuple tchadien au cours de ces échéances électorales, dans le respect de la démocratie et de la paix publique.



Enfin, ils exhortent les organes en charge de l’organisation des élections à faire preuve d’impartialité dans le traitement des procès-verbaux authentiques qui leur ont été transmis.