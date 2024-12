Élections au Tchad : Le vote des citoyens se déroule dans la sérénité

Dans la province du Guéra, les opérations de vote ont été officiellement lancées par le Gouverneur MHT TOGOU TCHOHIMI. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, notamment M. HASSANE SALINE, chef de mission provinciale et M. ABDOULAYE NANTARLÉ, président de l'ANGE (Autorité Nationale de Gestion des Élections).





Suite au lancement officiel, une délégation conduite par le Gouverneur a effectué une tournée d'inspection dans plusieurs bureaux de vote de la ville de Mongo, chef-lieu de la province. Les premiers constats sont encourageants, avec un déroulement des opérations dans des conditions optimales et une participation active des électeurs.





L'organisation méticuleuse et le calme qui règnent dans les bureaux de vote témoignent de la maturité démocratique du peuple tchadien. Les différentes parties prenantes, notamment les membres des bureaux de vote et les observateurs, veillent au bon déroulement du scrutin dans le respect des procédures électorales.



Cette élection représente une étape cruciale dans le processus démocratique du Tchad, permettant aux citoyens d'exprimer librement leur choix pour l'avenir de leur pays.