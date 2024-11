Élections au Tchad : le Comité de Pré-sélection du MPS clarifie ses critères de sélection

Le Comité de Pré-sélection des candidatures du MPS pour les élections législatives et locales a tenu à faire une mise au point sur la mission qui lui a été confiée. À travers un point de presse organisé ce samedi 9 novembre au Ministère des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Tchadiens de l’Étranger, le président du comité, M. Kalzeubé Payimi Deubet, a détaillé les critères appliqués lors de la présélection des candidats du MPS, rassurant ainsi les militants et militantes que le comité a strictement suivi les règles établies lors du Congrès Extraordinaire du 25 septembre dernier.



M. Kalzeubé Payimi Deubet a précisé qu’au cours de cette mission, le comité a enregistré un total de 4 839 candidatures, dont 804 pour les législatives, 3 359 pour les communales et 676 pour les provinciales. Cependant, le nombre total de dossiers présélectionnés est le suivant : 188 pour les législatives, 2 232 pour les communales et 362 pour les provinciales.



Il a tenu à exprimer sa reconnaissance et sa gratitude envers les camarades du parti dont les candidatures n’ont pas été retenues et a appelé à leur engagement pour le succès du parti. M. Kalzeubé Payimi Deubet a également rassuré les militants que tous les candidats non retenus verront leur caution de dépôt remboursée, et que les femmes candidates du MPS qui ont été retenues et qui ont financé leur dépôt avec leurs propres fonds seront également remboursées pour les encourager.