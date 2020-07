Électricité : Le Tchad lance la construction d'une centrale solaire

"Ce projet va améliorer les conditions de vie des populations rurales à travers un accès durable et équitable à l’énergie", a dit la ministre de l’Energie, Ramatou Mahamat Houtoin.



Des "actions d’envergure" vont se multiplier pour relever le taux d’accès qui est de moins de 7% à 30% au moins dans les 30 années qui vont suivre, d'après elle.



"C'est un taux peu honorable", a reconnu Kalzeubé Payimi Deubet.



La construction devrait prendre fin d'ici un an. Le projet a un coût de plus de 13 milliards F CFA. Il est financé à hauteur de 87% par la Banque Islamique pour le Développement, 11% par l’État Tchadien à travers la SNE et 2% par le Royaume du Maroc à travers l’Office National de l’Electricité et de l’Eau potable (ONEE).