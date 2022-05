Électricité : "Moundou sera la première ville au Tchad à être alimentée par le gaz naturel"

Le ministre de l’Énergie et du Pétrole, Djerassem Le Bemadjiel, a annoncé ce 27 mai que la nouvelle centrale électrique à gaz de Moundou est terminée et en essai.



« Pour la première fois de son histoire, la ville de Moundou a été couverte à 100% par l’électricité provenant de cette nouvelle centrale (pour le moment en test avec le gasoil) », a affirmé le ministre sur les réseaux sociaux.



Une fois les essais terminés, il est attendu « le redémarrage imminent des champs pétrolifères de Mangara et Badila pour rendre la production d’électricité pérenne ». Ainsi, « Moundou sera la première ville au Tchad à étre alimentée par le gaz naturel provenant des champs pétroliers à l’exemple d’Amdjarass qui en est la première à fonctionner avec l’énergie éolienne », a indiqué Djerassem Le Bemadjiel.