TCHAD Electricité : N'Djamena sortira de la pénombre, promet Idriss Déby

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 21 Novembre 2020



Actuellement, le niveau de demande le plus élevé en électricité à N'Djamena est estimé à 130 Mw, pour une production autour de 70 Mw et un potentiel de 120 Mw.





"En 1990, on avait un total de 11 Mw. N'Djamena avait un total de 8 Mw. La ville a grandi et bien sûr nous avons des objectifs que nous visons pour le développement du Tchad. Nous ne pouvons atteindre ces objectifs sans énergie. Dans notre pays, le taux d'accès à l'énergie est le plus faible. Les derniers chiffres, c'est autour de 7% de la population qui a accès. Avec la construction de cette centrale de 100 Mw, dans 12 mois, on va sortir la ville de N'Djamena de la pénombre, et éclairer bien sûr la ville et ses environs", affirme le président.



Selon lui, "c'est une première phase, un grand projet que nous nourrissons depuis des années. c'est une opportunité qui s'offre à nous". Il ajoute que ce projet "donne de l'espoir aux tchadiens de sortir de la pénombre et d'avoir accès à l'électricité".



D'autres partenaires sont invités à s'installer au Tchad pour produire et vendre de l'énergie en se connectant au réseau : "Sans énergie, nous ne pourrons pas parler de développement, ni d'émergence. Nous ne pourrons même pas parler de la lutte contre la pauvreté. Cette opportunité nous allons la saisir et nous allons avoir d'autres partenaires qui vont venir s'installer puisque maintenant nous avons ouvert. Ce n'est plus une affaire du gouvernement. Nous avons défiscaliser tout ce qui accompagne les projets du genre".

Une production énergétique insuffisante



Actuellement, le niveau de demande le plus élevé en électricité à N'Djamena est estimé à 130 Mw, pour une production autour de 70 Mw et un potentiel de 120 Mw.



La réalisation du projet solaire permettra de créer 400 à 500 emplois directs et indirects. Le prix de l'électricité au Kw/h devrait baisser à 55 Fcfa (contre 65 Fcfa actuellement). Le chef de l'État Idriss Déby a reconnu samedi que le Tchad ne pourra pas atteindre ses objectifs de développement sans énergie. Il a annoncé que d'ici 12 mois, la crise énergétique dans la ville de N'Djamena devrait prendre fin avec la construction de deux centrales solaires d'une production totale de 100 Mw."En 1990, on avait un total de 11 Mw. N'Djamena avait un total de 8 Mw. La ville a grandi et bien sûr nous avons des objectifs que nous visons pour le développement du Tchad. Nous ne pouvons atteindre ces objectifs sans énergie. Dans notre pays, le taux d'accès à l'énergie est le plus faible. Les derniers chiffres, c'est autour de 7% de la population qui a accès. Avec la construction de cette centrale de 100 Mw, dans 12 mois, on va sortir la ville de N'Djamena de la pénombre, et éclairer bien sûr la ville et ses environs", affirme le président.Selon lui, "c'est une première phase, un grand projet que nous nourrissons depuis des années. c'est une opportunité qui s'offre à nous". Il ajoute que ce projet "donne de l'espoir aux tchadiens de sortir de la pénombre et d'avoir accès à l'électricité".D'autres partenaires sont invités à s'installer au Tchad pour produire et vendre de l'énergie en se connectant au réseau :Actuellement, le niveau de demande le plus élevé en électricité à N'Djamena est estimé à 130 Mw, pour une production autour de 70 Mw et un potentiel de 120 Mw.La réalisation du projet solaire permettra de créer 400 à 500 emplois directs et indirects. Le prix de l'électricité au Kw/h devrait baisser à 55 Fcfa (contre 65 Fcfa actuellement).





Dans la même rubrique : < > Tchad : le président pose la pierre de construction de deux centrales solaires Tchad : inhumation de Laoukoura Djéringa Céphas, premier caméraman de Moundou تشاد - جامعة آدم بركة: اختتام فعاليات الورشة الخاصة باعتماد الخطة التوجيهية الاستراتيجية 2025-2021 Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)