Eliminatoires CAN 2021 : Le Tchad s'incline face à la Namibie à Windhoek

Les SAO du Tchad se sont inclinés mercredi face aux Brave Warriors de la Namibie, sur la pelouse de l'Independence Stadium de Windhoek, au terme d'un match de 90 (+5) minutes. Le match est comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021.



Les SAO du Tchad recevront les Aigles du Mali, dimanche 17 novembre à N'Djamena, à l’occasion de la 2e journée du groupe A, et devront faire la différence. Le groupe A comprend le Tchad, la Guinée, le Mali et la Namibie.



Le score était de 0-0 à la mi-temps entre les deux équipes, malgré de belles occasions pour les SAO du Tchad.



Le joueur namibien Shalulile Peter a ouvert le score à la 65ème minute, tandis que Ndouassel Ezechiel a égalisé deux minutes après, à la 67ème minute.



A la 76ème minute, Katjiukua Chris a inscrit un second but en faveur de la Namibie, troisième temps fort du match.