Eliminatoires CAN 2021 : le Tchad affronte le Mali à domicile demain à 14 heures

Les SAO du Tchad vont affronter ce dimanche à 14 heures les Aigles du Mali au stade Idriss Mahamat Ouya de N'Djamena, dans le cadre de la 2ème journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2021. La rencontre est importante pour l'équipe du Tchad après sa défaite (2-1) à Windhoek contre l'équipe de la Namibie. L'espoir n'est pas perdu et les SAO ont encore leurs chances.



Les Aigles du Mali sont arrivés vendredi à N'Djamena à bord d'un avion militaire de l'armée de l'air.



Le Tchad est actuellement classé en dernière position du groupe A, derrière le Mali (1 point), la Guinée (1 point) et la Namibie (3 points) qui prend la tête.



La Namibie affrontera la Guinée demain à 17 heures et tentera de conserver sa place en tête du classement.



Une victoire des SAO hisserait l'équipe devant le Mali avec 3 points au classement (contre 0 actuellement), avant d'affronter la Guinée. Ce n'est toutefois pas suffisant pour obtenir la qualification sachant qu'il faudra être parmi les deux premiers. En cas de défaite de la Guinée ou de match nul face à la Namibie, le Tchad prendrait la deuxième place du classement s'il est victorieux.



Au terme des matchs des six journées, les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour la CAN 2021, sauf pour le groupe F du Cameroun (qualifié d'office en tant que pays hôte) où seule la meilleure équipe est qualifiée.