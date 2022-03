Eliminatoires/CAN 2023 : appel au soutien des SAO qui jouent contre la Gambie à Yaoundé

L’équipe nationale senior de football du Tchad (les SAO du Tchad), joue contre la Gambie le 23 mars 2022, au stade omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Cette rencontre compte dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de football prévue en Côte d’Ivoire en 2023.



A cet effet, le bureau national de l'Union nationale des étudiants tchadiens (UNET), prie vivement les étudiants tchadiens du Cameroun, « d'honorer de leur présence massive le mercredi 23 mars 2022, pour le match aller du Tchad contre la Gambie ».



« Le bureau national de l'UNET exhorte à cet effet les étudiants volontaires de porter les marques et les signes distinctifs tchadiens, tels que les drapeaux, le maillot bleu-jaune-rouge et les banderoles avec des écrits de soutien », peut-on apprendre du communiqué rendu public à cet effet.



L’UNET rappelle le parcours inattendu de l'équipe gambienne à la dernière CAN disputée au Cameroun et remportée par le Sénégal. Enfin, le bureau de l'UNET compte sur l'esprit amical et responsable des étudiants tchadiens du Cameroun, pour la réussite de ce match.