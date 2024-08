Eliminatoires CAN 2025/Maroc : les SAO entrent en stage bloqué de dix jours

Pour le compte des éliminatoires en vue de la qualification de la CAN 2025 au Maroc, les SAO du Tchad, version football, entrent en casernement pour une durée de dix jours.



L'annonce a été faite ce lundi 19 août 2024, à l'hôtel Ledeger Plaza, lors d'un point presse tenu par le sélectionneur national Kevin Nicaise. Il s'agit des joueurs présélectionnés dans le cadre des préparatifs des matchs éliminatoires pour la qualification de l'équipe nationale de football à la Coupe d'Afrique des Nations(CAN), édition 2025 au Maroc.



Le sélectionneur des SAO Kévin Nicaise, a également indiqué que cette présélection concerne notamment les joueurs évoluant au championnat national, dont leurs clubs disputent la Ligue des Champions africaine cette année.



« L’objectif est de leur permettre de se mettre en évidence, parce qu'il y a de la place pour tout le monde », ajoute-il.



Pour le coach national, les entraînements commenceront avant que ces joueurs engagés en Ligue des Champions africaine ne soient de retour, et en présence de 6 joueurs expatriés évoluant dans les championnats étrangers. Kevin Nicaise a aussi rappelé la nécessité de considérer tous les joueurs tchadiens, notamment les expatriés qui veulent représenter dignement leur pays.



En outre, il a précisé que la liste finale des joueurs retenus sera communiquée le 26 octobre 2024, pour aller affronter la Sierra-Leone et la Côte d'Ivoire.