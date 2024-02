Éliminatoires CAN 2025 : la FTFA dément les rumeurs sur le classement du Tchad aux tirages au sort

La Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA) a officiellement démenti les informations circulant sur les réseaux sociaux concernant la participation du Tchad aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) TotalEnergie Maroc 2025. Ces rumeurs ont été qualifiées de "fakenews" par la fédération sur sa page Facebook.



Selon la FTFA, ces informations erronées ont mal informé la population sur la situation actuelle de l'équipe nationale dans la course à la qualification pour la CAN 2025. Le communiqué précise que "cette information est fausse et n'engage que ceux qui l'ont publiée."



La fédération a tenu à rassurer les fans de football que le Tchad est toujours en attente des tirages au sort pour connaître son adversaire dans les tours préliminaires de la compétition. La FTFA s'engage à fournir des informations officielles et précises dès qu'elles seront disponibles.