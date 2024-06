Éliminatoires Coupe du Monde 2026 : Coup dur pour les Sao du Tchad, privé de leur capitaine Ninga Casimir pour le match contre la RCA

Selon les informations rapportées par les médias tchadiens, Ninga Casimir n'a pas pu obtenir son visa à temps pour se rendre au Maroc. Cette absence constitue un handicap majeur pour les Sao, car le joueur est un élément clé de l'équipe et un leader sur et en dehors du terrain.



Ninga Casimir, attaquant de l'ASEC Mimosas en Côte d'Ivoire, est l'un des joueurs les plus expérimentés de l'équipe nationale tchadienne. Il est également le meilleur buteur de l'histoire du pays avec 23 réalisations en 56 apparitions. Son absence se fera donc cruellement ressentir sur le terrain, tant au niveau de son apport offensif que de son leadership.



Cette absence de Ninga Casimir s'ajoute aux autres difficultés que traversent les Sao du Tchad. L'équipe nationale est en effet en reconstruction depuis plusieurs années et peine à retrouver son niveau d'antan. Les Sao occupent actuellement la dernière place de leur groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2026, avec un seul point au compteur après trois journées.



Le match de demain contre la RCA est donc crucial pour les Sao du Tchad s'ils veulent conserver leurs chances de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. La RCA est actuellement deuxième du groupe avec quatre points, et une victoire des Sao leur permettrait de revenir à deux points de leur adversaire.



Malgré l'absence de leur capitaine, les Sao du Tchad devront se surpasser pour obtenir un résultat positif face à la RCA. Le match s'annonce donc très disputé et promet du spectacle.