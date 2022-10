AFRIQUE Embargos : l'UA demande au Conseil de sécurité de l'ONU d'être objectif et mesuré dans ses sanctions

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 27 Octobre 2022



La 16ème réunion annuelle consultative conjointe a eu lieu le 14 octobre 2022 entre les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA) à New York.





Au cours de la réunion conjointe, les membres du Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA ont souligné que les sanctions, lorsqu'elles sont nécessaires, doivent être appliquées de manière objective, ciblée et adaptée au contexte, afin de faire face aux menaces pour la paix et la sécurité internationales, et qu'elles doivent être régulièrement réexaminées pour tenir compte de l'évolution du contexte spécifique. "Les sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies, lorsqu'elles sont nécessaires, doivent être mesurées et proportionnées afin d'être efficaces et de limiter toute conséquence involontaire éventuelle. Ils ont souligné la nécessité de veiller à ce que les méthodes et pratiques de suivi de la mise en œuvre et d'évaluation de l'application des mesures de sanction de l'ONU soient adaptées au contexte spécifique. Ils ont également insisté sur la nécessité de veiller à ce que les mesures de sanction soient appliquées conformément au droit international"

Les deux parties ont reconnu la nécessité de déployer des efforts supplémentaires pour utiliser les régimes de sanctions comme un outil permettant de saper les capacités des groupes armés et des groupes terroristes. Elles ont également noté l'utilisation d'un processus d'évaluation comparative dans le cadre de l'examen des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies afin de s'assurer qu'elles sont adaptées à leur objectif, et la nécessité de revoir, d'ajuster et de lever, le cas échéant, les régimes de sanctions en tenant compte de l'évolution de la situation sur le terrain, et de minimiser tout effet humanitaire négatif involontaire.



Les Membres du Conseil de sécurité des Nations unies et du Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA ont convenu de convoquer leur 8e séminaire conjoint informel et leur 17e réunion annuelle consultative conjointe en 2023, à Addis-Abéba en Éthiopie, à des dates qui seront arrêtées conjointement par les deux parties. La réunion a été convoquée pour examiner les questions de paix et de sécurité en Afrique dans le cadre du partenariat entre l'ONU et l'UA. Elle a permis d'aborder la question de l'application des sanctions dans les situations de conflit en Afrique, notamment les cas d'embargos sur les armes. L'UA note l'importance de l'application des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies mais demande que ces sanctions soient mesurées.





