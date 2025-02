Émirats Arabes Unis : cartographie des couloirs aériens pour les taxis aériens et les drones de fret

Les Émirats Arabes Unis ont franchi une étape audacieuse vers la redéfinition des transports urbains avec le lancement de la cartographie des couloirs aériens et le développement du cadre réglementaire pour les taxis aériens et les drones de fret pilotés et autonomes.



Cette initiative transformatrice marque un pas de géant pour le pays dont la mission consiste à diriger l'avenir de la mobilité. Grâce à un partenariat stratégique entre l'Autorité générale de l'aviation civile (GCAA) et les entités du Conseil de recherche sur les technologies avancées (ATRC) - Technology Innovation Institute (TII) et ASPIRE - les Émirats Arabes Unis sont sur la bonne voie pour remodeler la façon dont les personnes et les marchandises se déplacent dans les espaces urbains.



Prévoyant de tracer des couloirs aériens et élaborer des réglementations nécessaires dans les 20 prochains mois, cet effort pionnier démontre l'engagement inébranlable des Émirats Arabes Unis à déployer des solutions de transport sûres, avancées et durables qui, non seulement soulageront la congestion, mais serviront également comme référence mondiale aux futurs systèmes de mobilité urbaine.



Ces routes relieront les principaux aéroports internationaux et les lieux emblématiques des Émirats Arabes Unis, s'étendant davantage pour assurer une intégration transparente des taxis aériens et des drones de fret pilotés et autonomes dans les zones urbaines du pays.



Saif Mohammed Al Suwaidi, directeur général de l'Autorité générale de l'aviation civile (GCAA), a déclaré : « La cartographie des couloirs aériens pour les taxis aériens et les drones pilotés et autonomes constitue une étape cruciale qui permettra une mise en œuvre transparente de la mobilité aérienne avancée dans les infrastructures des Émirats Arabes Unis. Cette initiative garantit l'adoption sûre et efficace de la mobilité aérienne, offrant des solutions transformatrices aux transports urbains et pavant la voie à un avenir plus intelligent et plus connecté ».



L'approche avant-gardiste des Émirats Arabes Unis en matière de transport urbain sera soutenue par l'expertise du Technology Innovation Institute (TII) en matière de gestion de l'espace aérien, garantissant l'intégration sûre des taxis aériens et des drones de fret avec et sans pilote dans les zones urbaines.



Ces nouveaux couloirs aériens offriront des solutions innovantes pour le transport de passagers et de marchandises, soulageant la congestion sur les réseaux routiers traditionnels et améliorant la connectivité.



Pour sa part, Dr. Najwa Aaraj, PDG du TII, a souligné : « Cette collaboration transformatrice avec la GCAA vise à redéfinir l'avenir des transports urbains. En renforçant la gestion de l'espace aérien et en intégrant les taxis aériens et les drones de fret pilotés et autonomes, nous ne visons pas uniquement à améliorer la connectivité urbaine, mais à développer également des solutions de mobilité durables et accessibles qui profiteront aux générations futures ».



« Aborder les défis de la mobilité urbaine en temps réel avec l’utilisation des solutions innovantes telles que les taxis aériens et les drones constitue une avancée majeure. Cette initiative vise à soutenir directement la croissance économique durable et à créer un système de transport flexible et diversifié qui soulage la pression sur les infrastructures urbaines et favorise des villes plus intelligentes et plus résilientes », a estimé Stephane Timpano d'ASPIRE.