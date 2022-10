Emploi : le Mali et le Tchad mutualisent leurs efforts pour booster la coopération

Ce lancement constitue la dernière étape de la mission de la délégation de l’Office Nationale de la Promotion de l’Emploi (ONAPE) du Tchad, conduite par son directeur général, Sadick Brahim Dicko. Tout au long de la semaine, elle a eu des séances de travail avec les structures en charge de l’insertion - emploi et de la formation professionnelle ainsi que des travaux de restitution des résultats et validation participative du plan de travail.



Au cours de la cérémonie, les deux directeurs ont procédés à la signature du plan d’action de mise en œuvre de la convention entre l’ANPE et l’ONAPE. Le ministre malien les a félicités d’avoir particulièrement mis l’accent sur le renforcement de la coopération bilatérale en matière de migration de main d’œuvre entre le Tchad et le Mali.



Le ministre Bakary Doumbia a encouragé les deux parties à une meilleure synergie d’actions et de mutualisation des efforts pour booster la coopération entre nos deux pays en matière de promotion d’emploi, d’échanges d’expériences et de partage de bonnes pratiques.



"Toutes choses qui contribueront à n’en point douter de réduire significativement le chômage et de lutter efficacement aussi contre la pauvreté", a-t-il indiqué.