En route vers la direction de l'ASECNA : le Tchad se prépare

Le candidat tchadien à ce poste, Adoum Younousmi, a exprimé sa familiarité et sa proximité avec l'organisation en déclarant : "J'ai grandi dans cette maison, j'y ai fait toute ma carrière et je connais bien ses défis, ses forces et ses faiblesses".



L'ASECNA, une agence qui compte plus de 64 ans d'expérience, est reconnue pour sa résilience face aux différentes crises qui affectent l'aviation et le monde en général.



M. Younousmi a fait part de son expérience personnelle au sein de l'agence et de ses fonctions antérieures au sein du gouvernement, qui lui ont permis d'occuper à deux reprises le poste de président du comité ministériel. Il a souligné la vision stratégique de l'agence, sa gouvernance et l'objectif de réaliser un ciel africain unique conformément à l'Agenda 2063 de l'Union africaine, afin de promouvoir les économies d'échelle et de relier les pays membres par le biais du transport aérien. M. Younousmi a également évoqué les nouvelles stratégies et technologies satellitaires de l'ASECNA, qui permettent des atterrissages sans instruments et placent l'agence à la pointe de la technologie dans ses 18 pays membres.



La ministre des Transports, de l'Aviation et de la Météorologie nationale, Fatime Goukouni Weddeye, a rappelé l'objet de la réunion, qui était de discuter de la stratégie d'élection du candidat tchadien. Elle a souligné l'importance de la mise en place d'une commission technique impliquant des techniciens de l'aviation civile et des représentants de l'institution pour développer un dossier de candidature solide, préparer le budget de la campagne nationale et créer une stratégie solide pour promouvoir la vision du candidat à la tête de l'ASECNA.