En visite officielle au Tchad, Pramila Patten a exprimé sa préoccupation quant à la situation des femmes et des jeunes filles en période de conflit

Pramila Patten s'est rendue au Tchad dans le cadre de son mandat visant à faire avancer la lutte contre les violences sexuelles liées aux conflits. Au cours de cette visite, elle a exprimé ses préoccupations concernant la situation des femmes et des jeunes filles dans les périodes de conflit au Tchad.



Les violences sexuelles et basées sur le genre sont malheureusement encore trop fréquentes lors des crises et conflits qui touchent le pays. En sa qualité de Représentante spéciale, Mme Patten plaide pour une meilleure protection des populations civiles vulnérables, en particulier les femmes et les filles, dans les situations de conflit.



Sa visite vise à mobiliser davantage d'attention et de ressources pour prévenir et répondre à ce fléau qui a de lourdes conséquences sur les victimes et leurs communautés.



Cette visite souligne l'importance accordée par la communauté internationale à cette problématique cruciale des violences sexuelles liées aux conflits, en particulier au Tchad où la situation humanitaire et sécuritaire reste fragile. Les recommandations de Mme Patten pourront contribuer à renforcer la protection des populations les plus vulnérables.