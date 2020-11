ANALYSE "EndSARS" : Frustration chez les jeunes et les pauvres du Nigeria

Alwihda Info | Par Dr Sunday Paul C. Onwuegbuchulam - 3 Novembre 2020



Article d'opinion du Dr Sunday Paul C. Onwuegbuchulam, Centre for Gender and Africa Studies, Université de l'État libre. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, a connu, depuis la première semaine d'octobre 2020, une série de manifestations pour mettre fin à la brutalité policière perçue, sous la bannière #EndSARS. Dans cet article d'opinion, je soutiens que ces protestations reflètent la frustration générale des Nigérians concernant la situation désolante de l'espace socio-économique et politique du pays ces derniers temps.



Les protestations #EndSARS réclamaient une réforme radicale de la police dans le pays et plus particulièrement la dissolution d'une unité de police appelée Special Anti-Robbery Squad (SARS). Le SARS a été créé en 1992 dans un contexte d'augmentation des vols à main armée et autres crimes organisés dans le pays. L'unité était équipée et mandatée pour répondre à ces crimes ; elle dispose de ce que l'on pourrait appeler un permis de tuer.



Abus de pouvoir



Cependant, ces derniers temps, le SRAS est devenu une menace pour les personnes qu'il était censé protéger, en particulier les jeunes. Une série de violations des droits de l'homme ont été signalées sous la forme de tortures, de harcèlement, d'exécutions extrajudiciaires, d'extorsion et de corruption pure et simple. Finalement, le SRAS est devenu synonyme d'abus de pouvoir par la police avec un climat toxique concomitant de peur et de brutalité. Face à l'inquiétude croissante pour la sécurité des citoyens face au SRAS, certains militants se sont tournés vers les médias sociaux en 2017, d'où la naissance du mouvement #EndSARS. Depuis le début du mouvement, les militants ont réussi à obtenir du gouvernement qu'il s'engage à entreprendre plusieurs réformes de la police. Cependant, l'impunité du SRAS s'est poursuivie et les choses ont atteint un point culminant le 3 octobre 2020, lorsqu'une vidéo virale aurait montré des agents du SRAS en train de tirer sur une victime non armée dans l'État du Delta. Il semble que ce soit la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et que les jeunes sont descendus dans la rue pour dire que c'en est assez.



La manifestation relativement pacifique s'est poursuivie pendant plusieurs semaines et a abouti à l'annonce par les dirigeants du pays de la dissolution de l'unité SRAS. Cependant, les dirigeants ont cherché à remplacer le SRAS par une autre unité de police appelée Special Weapons and Tactics team (SWAT). Les jeunes protestataires n'ont pas accepté cette proposition et le #EndSwat a suivi l'appel précédent pour le #EndSARS. Les jeunes sont allés plus loin pour exiger la fin de la mauvaise gouvernance et de la corruption dans le pays et ont refusé de quitter la rue tant que le président ne s'était pas occupé d'eux et de ces questions. Malheureusement, des manifestants pacifiques auraient été blessés et/ou tués par des agents de sécurité dans différentes parties du pays pendant ces manifestations. Dans la nuit du 20 octobre 2020, l'armée aurait également tiré sur d'innocents manifestants à un poste de péage à Lekki, dans la banlieue de Lagos. Les récits sont contradictoires quant à savoir s'il y a eu ou non des tirs et des meurtres de manifestants pacifiques, l'armée et les autorités de l'État de Lagos niant qu'ils aient eu lieu. Mais ce que les témoignages, les clips vidéo et les photos de l'incident de Lekki montrent, c'est qu'il y a eu une forme de violence perpétrée contre des manifestants pacifiques.



Pillage et violence



Dans l'état actuel des choses, il semblera que les manifestations de #EndSARS se soient métamorphosées avec des cas de pillages signalés, notamment le pillage d'entrepôts contenant des palliatifs COVID-19 dans de nombreuses villes du pays. Des cas de destruction de propriétés et de bris de prisons ont également été signalés dans certaines villes. Les avis sont donc partagés quant à savoir si la manifestation initiale #EndSARS a perdu sa vision ou si les protestations ont simplement été détournées par des voyous et des truands envoyés par des politiciens pour mettre un rouage dans la roue des protestations. Au milieu des violences et des pillages qui ont suivi, le président Muhammadu Buhari s'est finalement adressé au pays le 22 octobre 2020. Cependant, il semblerait que la plupart des Nigérians n'aient pas été satisfaits de son discours, car beaucoup se sont déclarés choqués qu'il n'ait pas abordé les principales questions et préoccupations des manifestants. Le commandant en chef semble également être muet sur la question sans réponse : qui a ordonné l'abattage d'innocents manifestants pacifiques exerçant leur droit constitutionnel dans une démocratie ? Ainsi, le discours du président a fini par ne rien dire pour certains et selon certains Nigérians sur les médias sociaux, "le discours du président les a laissés sans voix".



Devenir un État en déliquescence



Pour répondre à mon opinion sur ces questions, deux choses me viennent à l'esprit. Premièrement, le tollé des jeunes qui réclament la fin du SRAS, de la brutalité policière et d'autres formes d'abus témoigne des problèmes socio-économiques et politiques nombreux et persistants au Nigeria. On peut dire que le pays est devenu un cauchemar au lieu d'être un pays qui permet aux jeunes de réaliser leurs rêves. À mon avis, le Nigeria est en train de devenir rapidement un État en faillite, car avec ses énormes ressources naturelles et humaines, il n'a pas réussi à subvenir aux besoins de sa jeunesse grouillante et de toute la population. Ce qui semble plutôt être le statu quo, c'est la réalité d'une classe dirigeante gériatrique qui est apparemment devenue insensible au sort des jeunes et du reste du pays. Ineptie, corruption et iniquité ne peuvent être que des adjectifs adéquats pour définir la classe dirigeante nigériane. Notamment, un autre hashtag parallèle à EndSARS était #EndBadGovernanceinNigeria et #EndNASSBloatedSpending qui résume l'appel des jeunes nigérians à mettre fin à toutes les formes de corruption et de détournement de fonds qui ont paralysé le pays. En juin 2018, un sénateur nigérian, Shehu Sani, a révélé que les sénateurs nigérians gagnent environ 450 000 dollars par an en indemnités et 25 000 dollars de salaire de base. Et ce, dans un pays où, selon un rapport d'Aljazeera de 2020, 82 millions de ses citoyens vivent avec moins d'un dollar par jour. De plus, un ancien sénateur a été vu sur des plateformes de médias sociaux montrant sa flotte de voitures et différents assortiments de chaussures, de vêtements, de parfums, de montres, etc. Il semble donc que ce que la classe dirigeante du Nigeria a réussi à faire, c'est de s'enrichir alors que le reste du pays vit dans une pauvreté abjecte et dans la misère avec une infrastructure délabrée. Depuis 60 ans, la classe dirigeante n'a pas réussi à fournir une électricité stable dans le pays. Ils envoient leurs enfants dans les meilleures écoles à l'étranger alors que le système éducatif du pays est en pagaille. Ils se rendent à l'étranger pour des examens médicaux, même pour une otite ou une douleur au cou, tout en laissant à la masse une infrastructure de soins de santé effondrée dans le pays. La pandémie COVID-19 a exposé, dans une plus large mesure, les lacunes du Nigeria en matière de soins de santé, des politiciens de renom étant morts de la maladie dans des hôpitaux incapables du pays, puisqu'ils ne pouvaient pas se rendre à l'étranger comme d'habitude. Dans un tweet maintenant supprimé, le ministère des finances a été vu suppliant sans relâche Elon Musk de lui fournir des ventilateurs pour aider à lutter contre la pandémie, et ce dans un pays qui dépense énormément pour l'entretien des législateurs et qui, dans le budget 2021, a apparemment alloué une somme estimée à 37 milliards de nairas (environ 96 millions de dollars) à la rénovation du siège de l'Assemblée nationale. Parlez-nous de priorités mal placées.



L'angoisse existentielle des jeunes



Pour en revenir aux jeunes, selon les dernières données de l'OIT, le chômage des jeunes au Nigeria s'élève à près de 14,2 %. Les universités du pays produisent environ 500 000 diplômés par an, dont la plupart n'obtiennent pas d'emplois significatifs pour leurs années d'études. Il est intéressant de noter que le président en exercice de la réunion des chefs d'État du Commonwealth de 2018 aurait déclaré que la plupart des jeunes du pays sont sans instruction et paresseux, ce qui a déclenché une autre révolte des médias sociaux, "LazyNigerianYouths". Pourtant, ces mêmes jeunes sont soit à l'extérieur du pays à la recherche d'une vie meilleure, soit occupent des emplois subalternes comme colporteurs, marchands, chauffeurs de taxi ou d'Uber, etc. et s'efforcent de gagner leur vie sans l'aide de la classe dirigeante corrompue. Ils sont également confrontés au harcèlement quotidien d'agents de la force publique comme le SRAS, qui sont eux-mêmes sous-payés et ont donc eu recours à divers moyens pour joindre les deux bouts, y compris l'utilisation de la force et de la violence pour extorquer de l'argent à la population.



L'appel des jeunes Nigérians à #EndSARS est leur cri pour mettre fin à leur angoisse existentielle et à la faim dans un pays qu'ils n'ont pas choisi mais qui est le leur de par son droit de naissance. Personnellement, je ne soutiens pas le pillage et la destruction de biens qui ont commencé après que les manifestations pacifiques aient été prétendument dispersées par des balles réelles. Cependant, le pillage des palliatifs pourrait être un véritable signe que les gens ont faim. En y réfléchissant bien, n'est-il pas ironique que les palliatifs COVID-19 destinés aux personnes qui ont faim ne leur aient pas été distribués à temps, mais qu'ils aient été stockés dans des entrepôts, attendant peut-être que les politiciens s'en servent comme moyen de s'attirer la sympathie du peuple pendant la campagne électorale ? Les jeunes et les pauvres ont trouvé ces réserves et les ont pillées pour s'occuper de leur faim. Il a également été rapporté que pour des raisons bien connues des manifestants, certaines prisons ont été brisées. Cela ne rappelle-t-il pas au lecteur la Révolution française du XVIIIe siècle, déclenchée par la faim de pain et qui a entraîné le pillage des entrepôts de nourriture et la prise d'assaut de la prison de la Bastille ?



Un changement promis



Deuxièmement, les protestations de #EndSARS reflètent la lassitude de la société civile et son mécontentement face aux relations tendues entre l'État et la société au Nigeria ces derniers temps, sous l'administration de la Quatrième République dirigée par M. Buhari. Buhari est entré en fonction en 2015 en promettant une vie meilleure pour le peuple et un changement du statu quo de la corruption apparente dans l'administration de Goodluck Jonathan. Le désir de la plupart des Nigérians pour un soi-disant changement a également été galvanisé par la nécessité de trouver une solution durable à l'insécurité croissante dans le pays à l'époque. On n'oubliera pas de sitôt la série d'attentats et de meurtres de Boko Haram dans le nord-est du pays et l'enlèvement ultérieur des écolières de Chibok, qui ont précipité le mouvement mondial "BringBackOurGirls". Les gens en avaient assez de l'administration Jonathan pour son apparente incapacité à traiter ces problèmes et la promesse de changement était très attrayante. Malheureusement, il semble que depuis l'arrivée de Buhari, la situation d'insécurité dans le pays s'est sans doute aggravée. En outre, le Nigeria, sous une prétendue dispense démocratique, descend lentement vers ce que l'on peut appeler un État policier avec l'interdiction de certains groupes de la société civile, l'assassinat de manifestants pacifiques, l'arrestation et l'emprisonnement de militants par les agents de la sécurité de l'État, plusieurs tentatives d'inhibition de la liberté d'expression des gens, etc. Les ordres de la cour de libérer des militants ont été ignorés par les agents de la sécurité de l'État, qui n'ont aucun scrupule à aller à l'encontre du caractère sacré d'une salle d'audience (et même du principe de la séparation des pouvoirs) pour arrêter des personnes sans conséquences observables. Par conséquent, la brutalité exercée contre les jeunes et la population par l'unité SRAS ne doit pas surprendre ; elle fait partie de la culture d'impunité croissante dont jouissent les hommes politiques et les agents de la sécurité de l'État dans l'administration actuelle. Ces événements rappellent les précédents régimes militaires au Nigeria et reflètent les efforts de l'État nigérian pour limiter l'espace de contestation et/ou de négociation entre lui-même et la société civile au sens large. Les protestations de #EndSARS pourraient être la façon pour la société civile nigériane de dire "assez, c'est assez".



Les paroles et la question de 1984 du regretté musicien nigérian Sunny Okosun me viennent à l'esprit : "De nombreuses années après notre indépendance, nous avons encore du mal à démarrer. Combien de temps devrons-nous être patients avant d'atteindre la Terre promise ?



Une jeunesse réveillée



Exactement 60 ans après l'indépendance du Nigéria et sans doute rien de significatif à montrer pour cela, il semblera que les Nigérians dirigés par la jeunesse ne veulent plus se taire. Ils se sont réveillés pour rejeter les questions socio-économiques et politiques débilitantes qui entravent leur progrès. En particulier, le pays n'a pas connu un tel essor et une telle unité parmi les jeunes et la société civile au sens large. La stratégie du "diviser pour régner", dans laquelle les politiciens jouent sur les sentiments ethno-religieux pour diviser les masses afin de les empêcher de s'unir et de se concentrer sur les questions qui les concernent, n'a pas fonctionné cette fois-ci. Dans ces manifestations, il n'y avait pas de Haoussa, Igbo, Yoruba, Efik, Ibibio, etc. il n'y avait que des jeunes Nigérians qui ont uni leurs voix pour dire #EndSARS. Il est pertinent que l'UA et d'autres dirigeants mondiaux et organisations internationales notables soutiennent la voix des jeunes Nigérians pour appeler à un nouveau Nigéria qui reconnaisse le droit de ses citoyens et travaille à la réalisation d'une vie meilleure pour tous dans ce pays.





