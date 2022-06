Énergie éolienne au Tchad : l’expérience d’Amdjarass bientôt dupliquée dans d'autres villes ?

"Le potentiel en énergie éolienne n’est plus à démontrer. L’expérience d’Amdjarass devra être répétée à Fada, Bardai, Faya, Abeche et Moussoro. Ces villes ont un potentiel en énergie éolienne plus grande que le potentiel solaire", affirme Djerassem Le Bemadjiel.



"Les leçons apprises dans la centrale d’Amdjarass après plusieurs années de fonctionnement nous permet de donc de capitaliser sur une expérience sûre pour développer des solutions similaires pour combler le vide énergétique", poursuit le ministre.



La zone du Centre du pays jusqu'à l'extrême Nord bénéficie de plus de 17 heures de vent par jour en moyenne, précise le chef de département ministériel. Ainsi, le potentiel éolien "n’attend qu’à être exploité".