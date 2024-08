ANALYSE Energie : la République du Congo ouvre la voie au pétrole et au gaz africains

Par NJ Ayuk, Président exécutif, Chambre africaine de l'énergie. - 15 Août 2024



La réussite de la République du Congo (ROC) dans le domaine du pétrole et du gaz découle d'une reconnaissance et d'une volonté d'agir sur des opportunités à multiples facettes.

La super major française du pétrole et du gaz TotalEnergies a annoncé en mai son intention d'investir 600 millions de dollars en République du Congo (RDC) avant la fin de l'année 2024. Le financement soutiendra l'exploration et améliorera la production dans le champ offshore profond de Moho Nord, qui produit actuellement à un taux de 140 000 barils par jour (bpj), représentant environ la moitié de toute la production pétrolière congolaise.



Grâce à ses capitaux supplémentaires, TotalEnergies espère augmenter ce taux de 40 000 bpj - un coup de pouce bienvenu qui aidera sans aucun doute la ROC à se rapprocher de son objectif de doubler son taux journalier total pour atteindre 500 000 bpj.



En plus de ses activités sur le champ de Moho Nord, TotalEnergies détient également le permis Marine XX de la ROC. Le site a récemment accueilli deux plates-formes de forage qui, selon TotalEnergies, faciliteront de nouvelles découvertes, que la société prévoit d'ailleurs d'effectuer avant la fin de l'année. TotalEnergies a bien sûr une présence significative sur le continent, avec un portefeuille diversifié construit sur 80 ans.



Cependant, ce nouvel engagement dans Moho Nord n'est qu'un des nombreux développements qui reflètent la confiance internationale dans le secteur des hydrocarbures congolais et justifient que la ROC serve de modèle à d'autres nations africaines.



Prendre de l'avance

La réussite de la ROC dans le domaine du pétrole et du gaz découle d'une reconnaissance et d'une volonté d'agir sur des opportunités à multiples facettes.



Avec des réserves prouvées de 1,8 milliard de barils de pétrole et de 284 milliards de mètres cubes de gaz naturel, la République démocratique du Congo n'a pas été victime de la stagnation due à la bureaucratie et aux délibérations interminables qui ont frappé d'autres pays africains.



Au contraire, la République démocratique du Congo a entrepris de créer un environnement commercial favorable à l'intérieur de ses frontières afin d'attirer et de retenir les investissements étrangers. Dirigés par Bruno Jean-Richard Itoua, le ministre congolais des Hydrocarbures, les efforts de la République démocratique du Congo pour revigorer son secteur des hydrocarbures ont été ouverts et inclusifs, incorporant de nombreux partenariats mondiaux et de multiples points focaux à travers le spectre de l'industrie.



Au cours des remarques faites lors du forum Invest in African Energy 2024 à Paris, Itoua a confirmé la formation par la ROC d'un plan directeur du gaz et d'un code du gaz complet. Le gouvernement créera également une société nationale du gaz au troisième trimestre 2024. M. Itoua a expliqué comment, à l'avenir, la ROC orientera le gaz, le gaz naturel liquéfié (GNL) et le gaz de pétrole liquéfié (GPL) principalement vers le marché local, tout excédent étant réservé à l'exportation vers la sous-région afin de répondre aux besoins énergétiques de l'Afrique d'abord, plutôt qu'à ceux de l'Europe.



Il a également évoqué l'importance de la coopération entre les secteurs public et privé pour atteindre les objectifs de son ministère, à savoir augmenter la production de 60 % au cours des deux prochaines années, tout en s'efforçant de réduire la pauvreté énergétique et de financer la transition énergétique.



« Peut-être 95 % des investissements dans le secteur pétrolier au Congo proviennent des IOC (compagnies pétrolières internationales) », a déclaré M. Itoua. « Notre responsabilité [en tant que gouvernement] est de créer le meilleur environnement commercial, le meilleur réseau juridique et les meilleures installations pour attirer les investisseurs et les partenaires intéressés à construire des solutions avec nous. »



La vision d'Itoua, qui reflète l'approche de son gouvernement en matière de revitalisation du secteur des hydrocarbures de la ROC, est essentielle pour comprendre comment cette petite nation est en train d'écrire sa propre grande histoire de réussite dans le domaine de l'énergie. Pendant la période qui a précédé l'annonce par Itoua d'un nouveau plan directeur pour le gaz, grâce à l'environnement favorable existant dans la ROC, la confiance des investisseurs et les activités d'exploration et de production étaient déjà en hausse.



Projets en amont et en aval

Dans le cadre de l'initiative de la ROC visant à doubler sa production totale d'hydrocarbures, Trident OGX Congo, société de services pétroliers et gaziers basée à Pointe-Noire, a entamé son projet de sept ans visant à augmenter la production par fracturation hydraulique dans les champs pétrolifères de Mengo-Kundji-Bindi II.



Avec un financement de 300 millions de dollars de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) pour lancer le programme, les opérateurs s'attendent à ce que l'installation attire à terme 1,5 milliard de dollars d'investissements, crée de nouveaux emplois, donne un coup de fouet économique à la région et augmente le niveau total de production de pétrole de la République démocratique du Congo de 30 %.



La compagnie pétrolière et gazière anglo-française Perenco a été active au large des côtes, acquérant des données sismiques 3D en avance sur son calendrier d'exploration prévu pour les permis Tchibouela II, Tchendo II, Marine XXVIII, et Emeraude que la compagnie détient. Témoignant également de la facilité de faire des affaires sous la direction actuelle du ROC, Trident Energy - la compagnie pétrolière et gazière internationale basée à Londres qui s'est engagée à redévelopper les actifs à mi-vie - a annoncé en avril de cette année qu'elle avait conclu des accords avec Chevron et TotalEnergies en vue d'acquérir des intérêts dans des champs du ROC.



Après approbation finale, qui devrait intervenir avant la clôture du quatrième trimestre 2024, les accords permettront à Trident Energy de détenir une participation directe de 85 % dans les champs de Nkossa et Nsoko II, une participation directe de 15,75 % dans le champ de Lianzi, ainsi que le contrôle opérationnel de ces trois champs.



Trident Energy détiendra également une participation de 21,5 % dans le champ en eaux très profondes de Moho-Bilondo, que TotalEnergies continuera d'exploiter. Jean-Michel Jacoulot, directeur général de Trident Energy, a commenté l'accord en ces termes : "Cette transaction s'inscrit dans notre stratégie d'acquisition et d'exploitation d'actifs de grande qualité, de manière sûre, efficace et responsable".



« Forts de nos succès continus en Guinée équatoriale et au Brésil, nous sommes enthousiastes à l'idée de dégager davantage de valeur et de créer des opportunités pour nos partenaires en République du Congo, les communautés d'accueil et toutes nos parties prenantes. » La ROC a également cherché à améliorer ses capacités de raffinage, en offrant aux investisseurs potentiels la possibilité de soutenir la modernisation de sa raffinerie Congolaise de Raffinage, qui fonctionne actuellement à un rythme de 600 000 tonnes par an.



La construction d'une raffinerie supplémentaire, Atlantique Pétrochimie, dans le Fouta, au sud de Pointe-Noire, devrait commencer en 2024. Avec le soutien financier de la société chinoise Beijing Fortune Dingheng Investment, la raffinerie traitera 2,5 millions de tonnes d'hydrocarbures par an, notamment de l'essence et du diesel, ainsi que du GPL, du kérosène et du mazout, et des matières premières telles que le propylène, le propane, l'hydrogène naphta et l'acide sulfurique.



Augmenter la production de gaz

La production de gaz naturel étant stable ou en déclin depuis une dizaine d'années, un autre objectif principal de la ROC en 2024 est d'accroître et de monétiser la production en vue de devenir un exportateur mondial de GNL dans les plus brefs délais. La ROC a expédié sa première exportation de GNL vers l'Italie en février 2024 à partir de la première des deux installations flottantes de gaz naturel liquéfié (FLNG) de Tango, situées à 3 kilomètres au large des côtes, dans la concession Marine XII.



L'opération Tango FLNG est un partenariat avec la multinationale italienne de l'énergie Eni, avec une capacité prévue de 4,5 milliards de m3 par an une fois que la construction de la seconde installation FLNG sera achevée en 2025. Le 21 mai 2024, à Brazzaville, Itoua et le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, ont signé un protocole d'accord entre les deux pays portant sur la coopération future entre la compagnie pétrolière publique algérienne, Sonatrach, et la société nationale des pétroles du Congo (SNPC).



Bien que le mémorandum concerne l'ensemble du secteur des hydrocarbures de la République démocratique du Congo, il met l'accent sur le partage des connaissances pour le développement de l'industrie du GNL, du GPL et de la pétrochimie, ainsi que sur la réduction de l'empreinte carbone.



Un projet de production de gaz associé dans le bloc on shore de Banga Kayo vise à exploiter les ressources de gaz précédemment brûlées à la torche pour produire du GNL, du butane et du propane, destinés à la consommation intérieure et à l'exportation régionale, contribuant ainsi aux objectifs de monétisation du gaz de la République du Congo.



Le gisement de pétrole conventionnel de Banga Kayo, exploité par la société chinoise Wing Wah Oil Company, se compose d'environ 250 puits produisant actuellement 45 000 bpj, avec un pic prévu de 80 000 bpj. La signature en avril 2024 d'un contrat de partage de la production (CPP) modifié entre Wing Wah et SNPC, qui régira le projet, a marqué le début du développement de sa première phase, qui vise une capacité de production d'un million de mètres cubes par jour (mcm/j).



Deux phases ultérieures, prévues pour mars et décembre 2025, porteront la production du site à cinq millions de mètres cubes par jour. La conception du projet Banga Kayo prévoit la production d'électricité et le traitement écologique de l'eau pour chaque unité de l'installation, ainsi que la fourniture d'électricité excédentaire et de sources d'eau propre pour les communautés environnantes.



La main-d'œuvre du site, qui compte actuellement plus de 3 000 personnes, est également majoritairement congolaise. En favorisant l'efficacité, l'évolutivité, la réduction des émissions et les avantages locaux, le projet Banga Kayo illustre la meilleure approche pour maximiser la production et le progrès dans la République démocratique du Congo et ailleurs en Afrique.



Avec l'assurance d'un plan directeur gazier concret et d'un code gazier en voie de finalisation, il est certain que des développements prometteurs comme ceux-ci se multiplieront et augmenteront en fréquence et en substance dans les jours à venir.



Parier sur un gagnant

En recherchant et en établissant des relations mutuellement bénéfiques avec des compagnies pétrolières internationales de tailles diverses, tant en Afrique qu'à l'étranger, et en travaillant à la réalisation d'objectifs définis, la ROC s'assurera qu'elle reste engagée dans le développement durable et qu'elle reste sur la voie de la croissance économique.



Les politiques de la ROC en matière d'hydrocarbures attirent d'importants investissements étrangers et offrent aux opérateurs de toute taille un environnement de travail rentable, exempt des retards paralysants qu'ils rencontrent souvent dans d'autres pays.



En continuant sur cette voie, dans les années à venir, la ROC bénéficiera probablement de retombées économiques étendues à l'ensemble de sa population, et elle se retrouvera certainement là où elle le souhaite, à la place qui lui revient, aux côtés des autres grands exportateurs d'énergie de l'avenir. Le processus par lequel elle y est parvenue servira probablement de modèle à d'autres nations qui cherchent à convertir leurs richesses naturelles en prospérité à long terme.





