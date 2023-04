TCHAD

Énergie solaire au Tchad : un potentiel inexploité pour l'électrification rurale

Alwihda Info | Par Martin Higdé Ndouba - 23 Avril 2023

Plus de la moitié de la population tchadienne vit dans l'obscurité en raison de la mauvaise politique énergétique du pays. Les statistiques révèlent que le taux d'accès à l'électricité est de seulement 6,4%, un chiffre insuffisant pour alimenter un pays de plus d'un million de kilomètres carrés. Pourtant, le Tchad dispose d'atouts considérables tels qu'un excellent ensoleillement et des ressources en combustibles fossiles importantes.