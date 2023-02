Enregistrement des naissances : le Tchad est avant-dernier parmi les pays francophones

Selon l'UNICEF, seulement 26% des naissances d'enfants de 0 à 5 ans sont enregistrées au Tchad, ce qui représente plus de 2 millions d'enfants âgés de moins de 5 ans qui ne sont pas enregistrés à l'état civil. Les enfants vivant dans les zones rurales et les ménages les plus pauvres ont trois fois moins de chances d'être déclarés à l'état civil que ceux vivant dans les villes et les ménages les plus riches. L'enquête de l'UNICEF montre également que plus de 600 000 élèves, dont 30 000 à N'Djamena, fréquentent l'école sans certificat de naissance.



Sans certificat de naissance, les enfants sont exposés à des violations de leurs droits, telles que le mariage, le travail et la traite des enfants, ainsi qu'au risque de devenir des enfants-soldats. Cela est encore plus vrai en cas d'urgence, lorsque les personnes sans certificat de naissance sont exclues de l'assurance maladie, de l'accès à l'éducation et des programmes de protection sociale.



Pour sensibiliser à ces enjeux, l'UNICEF, en partenariat avec le Consortium du Ministère de la Communication, la Maison des médias et l'Union des journalistes du Tchad, a organisé le 10 février 2023 un café presse avec 25 points focaux pour présenter la situation de l'état civil au Tchad et les défis liés à la promotion de l'enregistrement des naissances chez les enfants de moins de 5 ans. La rencontre avait pour thème "Les défis de l'enregistrement des naissances au Tchad".



Au cours de cette rencontre, les journalistes ont été informés sur les thèmes suivants : "L'état des lieux de l'état civil au Tchad" et "Les actions clés du gouvernement pour atteindre l'enregistrement universel de naissance au Tchad". Le spécialiste de la protection de l'enfance de l'UNICEF, Yacinthe Sigui, a expliqué en se référant aux données récentes que "Le Tchad est très en retard par rapport aux autres pays de la sous-région en matière d'enregistrement de naissance".



Le directeur de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANATS), Ibrahim Ali Seid, a souligné dans sa présentation sur le deuxième thème que le Tchad a fait des progrès en matière d'enregistrement de naissance. "Le taux d'enregistrement universel de naissance au Tchad est passé de 12% en 2015 à 26% en 2023", a-t-il déclaré.



Selon lui, de nombreuses innovations ont été mises en place par le gouvernement à travers l'ANATS pour atteindre ce taux. "Ces innovations visent à accélérer l'enregistrement de naissance au Tchad", a-t-il conclu.



L'objectif était de permettre aux journalistes de comprendre les initiatives développées pour faciliter l'enregistrement des naissances des enfants âgés de moins de 5 ans, avec le soutien de l'UNICEF.