Enseignement : changement de dénomination de la Faculté de sciences biomédicales à l'Université HEC-Tchad

Selon l'arrêté, la Faculté de Sciences Biomédicales de l'Université HEC-Tehad a été renommée en Faculté des Sciences de la Santé Humaine. L'Université HEC-Tehad est un établissement privé d'enseignement supérieur situé au quartier N'Djari à N'Djaména, Tchad.



Le Directeur Général Technique de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation est chargé de l'exécution de cet arrêté. Ce changement de dénomination prend effet à compter de la date de sa signature.



L'arrêté a été enregistré et publié pour être communiqué partout où de besoin. Le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation souhaite que cette décision contribuera au développement et à la promotion de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au Tchad.