Enseignement : la ministre des Transports encourage des étudiants avec des bourses de l'Université HEC Tchad

Lors de son discours, le PCA de l'Université HEC Tchad, Dr. Ali Abdel-Rahmane Haggar, a souligné que cette cérémonie symbolise la générosité et la solidarité, rappelant qu'il fut lui-même bénéficiaire de la générosité du président Goukouni Weddeye en 1980. Il a profité de l'occasion pour encourager la ministre à poursuivre dans cette voie et a exprimé sa conviction que si chaque acteur politique adoptait cette vision, le Tchad pourrait atteindre l'excellence. Il a aussi évoqué l'esprit de partage et de coexistence qui caractérise le Tibesti, ancré dans son ADN.



Il a exhorté les bénéficiaires à travailler assidûment pour devenir les cadres de demain.



De son côté, la ministre des Transports terrestres et de la Sécurité routière, Fatimé Goukouni Weddeye, a exprimé son admiration pour la jeunesse de Tibesti, soulignant l'intelligence et le caractère remarquable des filles et des garçons de la région. Elle a annoncé qu'un projet de développement serait spécifiquement consacré au Tibesti.



Réaffirmant son engagement envers la jeunesse, elle a lancé un appel aux jeunes à travailler avec détermination.