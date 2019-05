Enseignement supérieur : coopération France – Niger

Ce lundi 13 mai 2019 ont démarré à l’ESCAE de Niamey les épreuves organisées par l’Institut de formation en comptabilité, audit et contrôle (INTEC), composante du CNAM de Paris (Conservatoire national des arts et métiers), grand établissement français d’enseignement supérieur dédié à la formation professionnelle tout au long de la vie.

Depuis plus de 14 ans, l’Ecole supérieure de commerce et d’administration des entreprises (ESCAE) est un des 68 centres d’examen de l’INTEC dans le monde. Son président directeur général, M. Victor AKESSE, a procédé à l’ouverture de la première épreuve à laquelle sont inscrits 57 étudiants (dont 23 filles, soit 40 %), du Niger mais aussi de la Côte-d’Ivoire, du Bénin et du Burkina Faso.

M. Christophe Reilhac, conseiller adjoint de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France, a souhaité à l’ensemble des candidats et candidates une bonne réussite à l’ensemble des épreuves, pour leur permettre d’obtenir le diplôme de comptabilité et de gestion (DCG), licence reconnue par l’enseignement supérieur français.

