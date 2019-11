Ensino Superior disponibiliza bolsas para doutoramento

Cinquenta e cinco por cento, das 140 bolsas de estudos disponibilizadas para a formação de professores em doutoramento, pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, serão atribuídas a mulheres. As bolsas em causa serão disponibilizadas em 2021, tendo como primazia a área de investigação em particular. De acordo com o secretário de Estado […]

