Entreprendre en Afrique : Moustapha a gagné 10 millions FCFA en étant étudiant, il explique comment

L'ingénieur tchadien Moustapha Ahmat Khalid explique dans cette vidéo, comment il a pu gagner une dizaine de millions de Francs CFA en étant étudiant en Afrique. Il s'agit d'expériences durant lesquelles il a eu à réaliser des sites web pour plusieurs entreprises tchadiennes implantées au Tchad et à l'étranger, des structures tunisiennes et des missions diplomatiques tchadiennes implantées en Afrique, en Europe et en Amérique."Cela pourra motiver beaucoup de jeunes, surtout ceux qui pensent qu'on ne peut entreprendre en Afrique ou ceux qui pensent qu'il faut terminer ses études et avoir un capital financier conséquent avant de commencer à apporter de la valeur à ce monde", explique Moustapha Ahmat Khalid.Ingénieur de formation, doctorant et enseignant, Moustapha Ahmat Khalid partage ses connaissances à travers sa chaine YouTube " Coach Masta ".