Entrepreneuriat : "la jeunesse tchadienne s'est réveillée", Idriss Déby

N'Djamena - Le chef de l'État a visité mercredi les stands des entreprises au Radisson Blu dans le cadre des activités de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat (SME). Faisant part de ses impressions, Idriss Déby déclare que "la jeunesse tchadienne s'est réveillée".



"Elle a montré qu'elle est capable de faire des miracles. Ce que nous avons vu ici c'est extraordinaire. Je suis à peu près certain qu'avec le soutien du gouvernement, ces jeunes feront encore mieux que ça", ajoute le Maréchal du Tchad.



"Il nous appartient à nous d'apporter le soutien nécessaire pour que la jeunesse, qui s'est réveillée d'une manière très dynamique, montre de quoi elle est capable. Ce sont des talents comme ça que le Tchad a besoin. C'est vraiment une satisfaction", selon le président.



"J'ai fait le tour de tous les stands, c'est extraordinaire. Je les encourage à continuer", dit-il.



La SME est organisée chaque année dans plus de 180 pays. Au programme de l'évènement l'on note plusieurs activités : une caravane de l'entrepreneuriat, une formation entreprendre à zéro franc, les talents des génies, le Parlement des Objectifs du développement durable, le forum startup et investissement, Digit'Elle et la nuit des entrepreneurs.