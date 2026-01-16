









TCHAD Environnement : Le Mandoul en campagne pour l'application de la Loi 023

Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 18 Janvier 2026



La délégation provinciale de l'Environnement a mené, ce week-end du 18 janvier 2026, une mission d'information cruciale dans les cantons de Ngalo, Bouna et Dilingala. L'objectif : faire connaître les nouvelles règles de gestion durable des ressources et avertir les contrevenants des risques encourus.





La délégation provinciale de la protection de l'environnement du Mandoul, conduite par Abdelkerim Ismail Arim, accompagnée des chefs des unités mobiles Aldil Chérif Daoussa et Ali Morno, a mené une campagne de sensibilisation dans plusieurs sous-préfectures et cantons de la région de Barh-Sara, notamment Ngalo, Moïssala, Bouna, et Dilingala. L'objectif principal de cette initiative est d'informer et de sensibiliser la population sur la Loi 023, qui a pour but d'établir les principes essentiels pour une gestion durable de l'environnement et sa protection contre diverses formes de dégradation. Abdelkerim Ismail Arim a précisé que cette loi vise à : Sauvegarder et valoriser les ressources naturelles.

Améliorer les conditions de vie de la population. La loi stipule que chaque citoyen, que ce soit individuellement ou au sein d'institutions locales traditionnelles ou d'associations, a la responsabilité de collaborer avec les collectivités territoriales décentralisées et l'État pour : Prévenir et lutter contre toute forme de pollution ou de dégradation de l'environnement.

Respecter les textes législatifs et réglementaires en matière de protection environnementale. Abdelkerim Ismail Arim a également souligné que l'administration met en place les organes nécessaires pour la mise en œuvre de cette loi. En outre, elle s'engage à associer les organismes concernés pour assurer une meilleure coordination dans les actions de protection et de valorisation de l'environnement. Il est crucial de noter que la destruction de l'environnement expose les contrevenants à des sanctions sévères. Les personnes responsables de telles dégradations peuvent faire face à des peines d'emprisonnement allant de 6 mois à 5 ans et des amendes variant de 100 000 à 1 000 000 de francs, conformément aux textes de la République. Cette sensibilisation vise à rappeler à chaque citoyen l'importance de la protection de l'environnement, considéré comme un patrimoine commun. La mobilisation de la population est essentielle pour prévenir sa dégradation et garantir un avenir durable pour les générations futures.





