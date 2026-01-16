Environnement : Le Mandoul en campagne pour l'application de la Loi 023

La délégation provinciale de la protection de l'environnement du Mandoul, conduite par Abdelkerim Ismail Arim, accompagnée des chefs des unités mobiles Aldil Chérif Daoussa et Ali Morno, a mené une campagne de sensibilisation dans plusieurs sous-préfectures et cantons de la région de Barh-Sara, notamment Ngalo, Moïssala, Bouna, et Dilingala.
L'objectif principal de cette initiative est d'informer et de sensibiliser la population sur la Loi 023, qui a pour but d'établir les principes essentiels pour une gestion durable de l'environnement et sa protection contre diverses formes de dégradation. Abdelkerim Ismail Arim a précisé que cette loi vise à :
- Sauvegarder et valoriser les ressources naturelles.
- Améliorer les conditions de vie de la population.
La loi stipule que chaque citoyen, que ce soit individuellement ou au sein d'institutions locales traditionnelles ou d'associations, a la responsabilité de collaborer avec les collectivités territoriales décentralisées et l'État pour :
- Prévenir et lutter contre toute forme de pollution ou de dégradation de l'environnement.
- Respecter les textes législatifs et réglementaires en matière de protection environnementale.