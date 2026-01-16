Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Environnement : Le Mandoul en campagne pour l'application de la Loi 023


Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 18 Janvier 2026


La délégation provinciale de l'Environnement a mené, ce week-end du 18 janvier 2026, une mission d'information cruciale dans les cantons de Ngalo, Bouna et Dilingala. L'objectif : faire connaître les nouvelles règles de gestion durable des ressources et avertir les contrevenants des risques encourus.


Environnement : Le Mandoul en campagne pour l'application de la Loi 023


  La délégation provinciale de la protection de l'environnement du Mandoul, conduite par Abdelkerim Ismail Arim, accompagnée des chefs des unités mobiles Aldil Chérif Daoussa et Ali Morno, a mené une campagne de sensibilisation dans plusieurs sous-préfectures et cantons de la région de Barh-Sara, notamment Ngalo, Moïssala, Bouna, et Dilingala.

 

L'objectif principal de cette initiative est d'informer et de sensibiliser la population sur la Loi 023, qui a pour but d'établir les principes essentiels pour une gestion durable de l'environnement et sa protection contre diverses formes de dégradation. Abdelkerim Ismail Arim a précisé que cette loi vise à :
  • Sauvegarder et valoriser les ressources naturelles.
  • Améliorer les conditions de vie de la population.

 

La loi stipule que chaque citoyen, que ce soit individuellement ou au sein d'institutions locales traditionnelles ou d'associations, a la responsabilité de collaborer avec les collectivités territoriales décentralisées et l'État pour :
  • Prévenir et lutter contre toute forme de pollution ou de dégradation de l'environnement.
  • Respecter les textes législatifs et réglementaires en matière de protection environnementale.

 

Abdelkerim Ismail Arim a également souligné que l'administration met en place les organes nécessaires pour la mise en œuvre de cette loi. En outre, elle s'engage à associer les organismes concernés pour assurer une meilleure coordination dans les actions de protection et de valorisation de l'environnement.

 

Il est crucial de noter que la destruction de l'environnement expose les contrevenants à des sanctions sévères. Les personnes responsables de telles dégradations peuvent faire face à des peines d'emprisonnement allant de 6 mois à 5 ans et des amendes variant de 100 000 à 1 000 000 de francs, conformément aux textes de la République.

 

Cette sensibilisation vise à rappeler à chaque citoyen l'importance de la protection de l'environnement, considéré comme un patrimoine commun. La mobilisation de la population est essentielle pour prévenir sa dégradation et garantir un avenir durable pour les générations futures.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 17/01/2026

Diplomatie : S.E. Tahir Eso Yussef officiellement installé comme Ambassadeur du Tchad en Libye

Diplomatie : S.E. Tahir Eso Yussef officiellement installé comme Ambassadeur du Tchad en Libye

Résilience urbaine : La digue de Ngueli, un investissement de 3 milliards pour protéger N’Djamena Résilience urbaine : La digue de Ngueli, un investissement de 3 milliards pour protéger N’Djamena 17/01/2026

Populaires

Tchad : Le ministère des Finances ordonne la fermeture des groupes WhatsApp à usage professionnel

17/01/2026

Tchad : ouverture de la session budgétaire 2026 à Djara, au Kanem-Est

17/01/2026

Ouganda : Yoweri Museveni décroche un septième mandat

17/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 17/01/2026 - Khadidja Oumar Abdoulaye

Intégration à la fonction publique par voie de concours : une source d’inquiétude pour les populations tchadiennes. Au Tchad, la décision d’intégrer les agents de l’État et les nouveaux recrues à la fonction publique principalement par voie de conco

Intégration à la fonction publique par voie de concours : une source d’inquiétude pour les populations tchadiennes. Au Tchad, la décision d’intégrer les agents de l’État et les nouveaux recrues à la fonction publique principalement par voie de conco

Tchad : N’Djamena, quand la fortune devient aveugle certaines personnes perdent les valeurs sociales Tchad : N’Djamena, quand la fortune devient aveugle certaines personnes perdent les valeurs sociales 16/01/2026 - Temandang Gontran

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter