Esso/Savannah : "si c'est une déclaration de guerre et en bon Tchadien, nous savons faire la guerre", M. Abaïfouta

"Pourquoi est-ce que Savannah devrait nous imposer un mariage ? Pourquoi est-ce que Savannah est une déclaration de guerre ?" a-t-il demandé. "Mais si c'est une déclaration de guerre et en bon Tchadien, nous savons faire la guerre comme quelqu'un le disait hier. Mais changeons la tête de nos missiles et à longueur. Parce que c'est une question de notre souveraineté. On ne peut pas venir chez nous et nous apprendre une leçon que nous ne savions pas. Comment est-ce que Savannah peut venir chez nous et nous faire la guerre chez nous ? Moi je dis cherchons les moyens et faisons-lui la bonne guerre. On ne peut pas accepter que les gens viennent nous faire une guerre pour une propriété qui nous appartient".



Le conseiller national a salué la décision du président de la République de nationaliser les actifs de Savannah Energy, la qualifiant de "décision louable que nous devrions soutenir". Il a appelé à la mobilisation pour faire face à la situation, estimant que la compagnie pétrolière pourrait créer des problèmes sur le site pétrolier et entraîner des retombées lointaines, telles que des grèves ou le manque de carburant dans les jours à venir.



"Nous devrions prendre à corps ce problème assez rapidement pour que nous puissions nous positionner et nous mettre en posture de guerre", a-t-il déclaré. "J'inviterais ici mes collègues à voter".



Le projet de loi a été adopté à l'unanimité par les conseillers nationaux.