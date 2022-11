AFRIQUE Eswatini : la BAD satisfaite de la mise en œuvre de ses projets et programmes à mi-parcours

Le Document de stratégie pays mentionne 11 projets à finaliser d’ici à l'issue du programme en 2024.

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement a approuvé, le 18 octobre 2022, à Abidjan, le rapport à mi-parcours de la mise en œuvre du Document de stratégie pays (DSP) 2020-2024 de la Banque pour l'Eswatini et la performance du portefeuille pays. Il a donné son feu vert à leur exécution finale.



La revue à mi-parcours du Document de stratégie pays (DSP) 2020-2024 du Royaume d'Eswatini, combinée avec la Revue de la performance du portefeuille pays 2022, mesure, à mi-parcours, le degré d’accomplissement des objectifs et des résultats escomptés du Document de stratégie pays : un bilan est fait sur sa mise en œuvre et sur les enseignements tirés, tout en déterminant également si ses domaines prioritaires demeurent pertinents pour le reste de la période d’application de la stratégie 2022-2024.



La note globale attribuée à la performance du portefeuille de la Banque en Eswatini est de 3 (sur une échelle allant de 1 à 4, 1 correspondant à « Très insatisfaisant » et 4 à « Très satisfaisant »).



Approuvé par les Conseils d'administration du Groupe de la Banque en février 2020, le Document de stratégie pays 2020-2024 d'Eswatini se concentre sur deux priorités : accroître les investissements dans les infrastructures pour promouvoir la diversification économique et renforcer la gouvernance économique pour améliorer le climat des investissements. Ces deux priorités s’alignent sur la Stratégie décennale de la Banque et ses « High 5 » (http://bit.ly/3E0CahN). La stratégie est en harmonie avec les priorités de l’Eswatini, telles qu'exposées dans le Plan national de développement 2019-2022 et dans le nouveau, pour 2023-2027. La revue à mi-parcours est le résultat de consultations approfondies avec le gouvernement, le secteur privé, la société civile et les partenaires au développement.



Le Document de stratégie pays mentionne 11 projets à finaliser d’ici à l'issue du programme en 2024. Compte tenu de l'absence de progrès dans les opérations non souveraines programmées et dans les projets de partenariats-publics privés potentiels, les enseignements stratégiques tirés englobent la nécessité de donner la priorité aux missions de dialogue avec le secteur privé dans le pays. La Banque concevra également des instruments de financement sur mesure et innovants, dont la syndication, qui correspondent au contexte d'Eswatini, dont l’économie est dominée par les micros, petites et moyennes entreprises et le secteur informel. La Banque pourrait également utiliser ses mécanismes (garantie partielle du risque et garantie partielle du crédit) pour encourager la participation du secteur privé dans des projets de partenariats publics-privés.



Au niveau opérationnel, les principaux enseignements tirés ont permis d'identifier la qualité au début des projets, la mise à disposition, dans les délais, des fonds de contrepartie qui relèvent du Royaume, et l'affectation à temps plein d'un personnel d'exécution de projet, comme étant des facteurs essentiels à la mise en œuvre efficace des projets.



Eswatini figure parmi les pays membres ayant accès aux ressources de la Banque africaine de développement (https://www.AfDB.org), du Fonds d'assistance technique en faveur des pays à revenu intermédiaire (http://bit.ly/3DERxLs), et d'autres fonds fiduciaires.



Au cours de la première moitié de la période couverte par le Document de stratégie pays, la limite de prêt du pays s’est contractée, passant de 715 millions de dollars américains en 2020 à 206,91 millions de dollars en 2021, puis à 200,20 millions de dollars en 2022. Depuis 2020, quatre opérations souveraines, d’une valeur totale de 238, 23millions de dollars, ont été approuvées, auxquels se sont ajoutés 1,56 million de dollars supplémentaires provenant du Fonds d'assistance technique en faveur des pays à revenu intermédiaire.



Des partenaires au développement, à l’instar du Fonds de l'OPEP pour le développement international et l'Union européenne, ont manifesté leur intérêt pour cofinancer des projets en cours ou potentiels de la Banque dans les secteurs de l'agriculture, de l'eau et de l'assainissement, et de l'énergie.



Au 31 août 2022, le portefeuille actif de la Banque en Eswatini comptait 12 opérations (8 projets, 1 ligne de crédit, 1 étude et 2 assistances techniques). Les engagements cumulés se chiffraient à 441,02 millions de dollars contre 221,85 millions en 2020. Une grande partie des ressources proviennent du guichet de la Banque africaine de développement.



Le portefeuille couvre les secteurs de l'agriculture, des transports, de l'eau et l'assainissement, du multi-secteur et de la finance. Il cible quatre des « High 5 » de la Banque : « Nourrir l'Afrique » (56,4 %), « Améliorer la qualité de vie des Africains » (23 %), « Intégrer l'Afrique » (17,6 %) et « Industrialiser l'Afrique » (3,1 %). Le portefeuille ne comporte pas, à ce jour, de projet dans le secteur de l'énergie (« Éclairer l’Afrique »).



Le gouvernement et la Banque sont convenus que les domaines prioritaires du Document de stratégie pays demeuraient pertinents et devraient donc rester inchangés jusqu’à la fin de la période d’application de la stratégie.





