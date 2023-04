Etats-Unis : Joe Biden a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2024

L’actuel président des Etats-Unis, Joe Biden, a officiellement annoncé qu'il briguerait un nouveau mandat à l'élection présidentielle américaine de 2024.



« Chaque génération connaît des moments où elle doit défendre la démocratie [...]. C'est pourquoi je me lance dans la course à la présidence », a déclaré le dirigeant sortant dans un message vidéo préenregistré, adressé à ses concitoyens et publié ce mardi sur sa page Twitter.



La vice-présidente américaine Kamala Harris s'est dite également prête à participer à l’élection présidentielle de 2024 avec Joe Biden.



« En tant qu'Américains, nous croyons en la liberté et nous sommes certains que notre démocratie sera aussi forte que notre résolution à combattre pour elle. C'est pourquoi Joe Biden et moi, nous présenterons nos candidatures à la réélection », a-t-elle écrit sur Twitter.